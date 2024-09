Junge Mannschaft des SC Wolkersdorf will Schritt für Schritt ans Maximum gehen

2. Landesliga Ost

Alle Jahre wieder ist der SC Wolkersdorf in der 2. Landesliga Ost fleißig oben mit dabei. Auch in der neuen und noch recht jungen Spielzeit ist die Elf von Trainer Markus Siebenhandl mit zehn Punkten aus vier Spielen an der Spitze vertreten. Übertrumpft wird man derzeit ausschließlich vom SV Langenlebarn, der beim Punktemaximum hält. Ligaportal hat die Gelegenheit genutzt und mit Coach Siebenhandl über den Saisonstart, die Performance der Mannschaft und den nächsten Gegner gesprochen. Was das Saisonziel anbelangt, verspürt man in Wolkersdorf keinen Druck von außen, stellt innerhalb der Mannschaft ausschließlich Ansprüche an sich selbst.

Ligaportal: Herr Siebenhandl, wie fällt Ihr Fazit zum Saisonstart aus?

Markus Siebenhandl: Ergebnistechnisch bin ich sehr zufrieden, leistungstechnisch sind wir sicher noch nicht an unserem Maximum, aber wir nähern uns Schritt für Schritt.

Ligaportal: Wo liegen in der Mannschaft aktuell die Stärken, in welchen Bereichen kann man hingegen noch Schwächen orten?

Markus Siebenhandl: Aufgrund der Tatsache, dass wir einen kleineren Umbruch hatten im Sommer, haben wir eine sehr, sehr junge Mannschaft. Dementsprechend liegt unsere Stärke auf der Hand – wir können ein sehr hohes Pressing und das sehr intensiv spielen, einen temporeichen Umschaltfußball. Genauso ist bei jungen Spielern aber der mentale Faktor ein Thema, hier schauen wir, dass wir uns Schritt für Schritt festigen, um wirklich immer unsere Leistung abrufen zu können.

Ligaportal: Welches Saisonziel kommuniziert man konkret in einer solchen Situation?

Markus Siebenhandl: Vereinsseitig lautet das Saisonziel wieder Top fünf, und intern, in der Mannschaft, ist das Ziel immer das Maximum. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Eine unserer großen Stärken bzw. einer der großen Vorteile in Wolkersdorf ist, dass kein Druck von außen kommt, sondern wir nur einen Anspruch an uns selbst haben. Aber zurück zum Ausgangsthema: Wir sind eine sehr junge Mannschaft mit extrem viel Potenzial, und wenn wir das Schritt für Schritt immer besser auf den Platz bekommen, sind uns keine Grenzen gesetzt, dann können wir ganz oben angreifen.

Ligaportal: Welche Art von Aufgabe erwartet euch am kommenden Spieltag?

Markus Siebenhandl: Am Samstag spielen wir gegen die Spielgemeinschaft Bad Vöslau/Kottingbrunn. Sie sind eine ein bisschen neu zusammengemischte Mannschaft, wobei sie schon zwei Unentschieden gegen gute Gegner geholt haben. Wir gehen es allgemein so an, dass wir keinen Gegner unterschätzen, wir bereiten uns auf alle Mannschaften akribisch vor. Das Hauptaugenmerk liegt immer nur auf uns, unserem Spiel. Wenn wir unsere Prinzipien auf den Platz bekommen, ist es für jede Mannschaft verdammt schwierig, uns zu schlagen.

