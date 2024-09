„Ball flach halten, genießen, weiterarbeiten“ - SV Langenlebarn lässt sich vom Sensationsstart nicht blenden

2. Landesliga Ost

Details Montag, 09. September 2024 14:22

In der abgelaufenen Saison noch gegen den Abstieg gekämpft, thront der SV Langenlebarn nach fünf gespielten Runden in der 2. Landesliga Ost sensationell auf Platz eins, hat dazu das Maximum an Punkten geholt. Ligaportal hat die Gelegenheit genutzt und mit Trainer Christian Prehsel über den Start, die Ziele und die kommende Aufgabe gesprochen. Dabei wurde deutlich, dass man in Langenlebarn bemüht ist, die sprichwörtliche Kirche im Dorf zu belassen, man lässt sich vom Erfolg der ersten Runden nicht blenden und gibt sich demütig.

Ligaportal: Herr Prehsel, wie fällt Ihr Fazit zu diesem Saisonstart aus?

Christian Prehsel: Ja, was soll man da sagen, natürlich positiv.

Ligaportal: Was hat schon gut geklappt, und wo muss man eventuell trotz des Erfolgs noch speziell ansetzen?

Christian Prehsel: Wir haben schon noch ein paar Hausaufgaben, die möchte ich an der Stelle aber nicht breittreten. Wir waren letzte Saison in der Tabelle unten, haben den Klassenerhalt mit Müh und Not in der letzten Runde geschafft. Ich bin im Winter dazugekommen, und seitdem arbeiten wir an einigen Dingen, die mittlerweile schon ganz gut funktionieren, also mit der Entwicklung bin ich jetzt nicht unzufrieden, aber wir haben schon noch unsere Hausaufgaben. Auch sage ich – ohne jetzt die Leistungen jener Gegner, gegen die wir schon gespielt haben, zu schmälern – die richtigen Herausforderungen mit Titelfavoriten und so weiter kommen noch, und da zähle ich uns nicht dazu. Wir genießen gerade die Situation – keine Frage – aber wir wissen, wo wir hierkommen und dass das nicht ewig so bleiben wird. Von dem her, Ball flach halten, genießen und weiter an uns arbeiten.

Ligaportal: Die Frage nach dem Saisonziel brauche ich an der Stelle also nicht hervorzuholen.

Christian Prehsel: Ja, weil für uns Meister nie ein Thema war, ganz im Gegenteil, wir wollen so schnell wie möglich den Klassenerhalt fixieren, das ist nach wie vor unser Ziel, das ändert sich auch nicht und hat sich auch nicht geändert. Daran gilt es weiterzuarbeiten. Was wir jetzt sehen, ist eine schöne Momentaufnahme, aber nicht mehr und nicht weniger.

Ligaportal: Was ist Ihnen in dieser Phase generell wichtig?

Christian Prehsel: Für mich ist wichtig, dass wir weiter demütig bleiben, die Gegner, die kommen, respektieren und uns gut auf sie vorbereiten. Dann werden wir schauen, dass wir unsere Fähigkeiten auf den Platz bringen. Das gelingt grad gut, das wird aber auch mal wieder weniger gut gelingen. Von dem wird man uns aber nicht aus der Ruhe bringen können. Mir ist wichtig, dass meine Jungs bereit sind, weiter an sich zu arbeiten, dann geht die Entwicklung in die richtige Richtung.

