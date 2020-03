Sierndorf bei Testspielen noch nie komplett - Zwei Vorbereitungsmatches stehen noch am Programm

Details Montag, 02. März 2020 12:07

Mit 24 Zählern schloss SV Sierndorf die Herbstmeisterschaft der 2. Landesliga Ost an der guten vierten Stelle ab, in der Winterübertrittszeit blieb es beim Verein sehr ruhig und es gab nur eine Änderung in der Sturmreihe. Offensivmann Antonio Dolibasic wechselte innerhalb der Liga zu Korneuburg, dafür wurde Gabriel Beck wieder reaktiviert. Spielerisch will sich Sierndorf in der zweiten Saisonhälfte noch möglichst steigern, fußballerisch soll die Truppe in der Rückrunde einen weiteren Schritt in die richtige Richtung machen und noch besser zusammenfinden.

Drei bis neun Ausfälle bei den Tests

Ende Jänner startete Sierndorf in die Vorbereitung auf das Frühjahr, diese verlief laut Coach Lukas Fürhauser noch etwas durchwachsen: "Es sind immer ein paar Leute ausgefallen, wir konnten bisher kein Vorbereitungsmatch komplett antreten. Es haben Minimum drei Spieler gefehlt, teilweise waren es sogar neun Spieler und dabei sind immer andere Akteure ausgefallen. Die Ergebnisse bei den Matches haben daher nur wenig Aussagekraft und wir werden erst zu Meisterschaftsbeginn sehen, wo wir wirklich stehen."

In der Vorbereitung kommt Sierndorf langsam in die Phase, bei der es um die Spritzigkeit der Mannschaft geht. Auch taktische Elemente stehen nun am Programm, zudem wird langsam die erste Elf gefunden, die zum Rückrundenstart auflaufen soll. Das Team hat in der Vorbereitungszeit schon einige Testspiele bestritten, zwei stehen in den kommenden Wochen noch am Programm. "Die Ergebnisse bei den bisherigen Partien sind nicht so wichtig, wir haben nur ein Spiel gegen einen sehr guten Gegner hoch verloren. Wir hatten bei dieser Begegnung aber viele Ausfälle und füllten die Mannschaft mit einigen Reservespielern auf, man sollte das Resultat daher nicht überbewerten", berichtet Sierndorfs Trainer.

Auch in den letzten beiden Partien vor der Rückrunde wird man noch nicht komplett antreten und es werden bis zu Beginn der Meisterschaft nicht alle ausgefallenen Akteure wieder mit an Bord sein. Diesen Mittwoch trifft Sierndorf auswärts auf den Gebietsligisten Wullersdorf, am Samstag, den 14. März, folgt das letzte Testspiel auswärts gegen 2. Landesliga West-Vertreter Würmla. Nach dem Probegalopp startet Sierndorf am 21. März mit dem Heimspiel gegen Korneuburg in die Frühjahresmeisterschaft.

