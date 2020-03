Junge Wilde drängen in die Mannschaft - Gloggnitz nach positivem Trainingslager im Vorbereitungsfinish

Details Montag, 09. März 2020 17:36

SV Gloggnitz schloss die erste Saisonhälfte mit 13 Punkten auf Platz 10 der 2. Landesliga Ost ab, dies lag einerseits an Ausfällen im Herbst und anderseits an den wenigen erzielten Toren. In der Winterpause wurde der Kader an mehreren Stellen verändert und Verstärkungen mit an Bord geholt. Lukas Grill spielte zuletzt bei Leopoldsdorf und Offensivmann Janos Szöke verstärkt die Sturmreihe. Zudem dockte Tormann Sebastian Ebner von Ternitz bei Gloggnitz an. Auf der anderen Seite gab es auch Abgänge, Ferenc Grimm und Daniel Jäger wechselten zu Katzelsdorf und Andras Dunai zu Kobersdorf. Mit Altin Hasi und Bernhard Tritt spielen zudem zwei Spieler nun beim Kooperationsverein Hirschwang, Hagen Kampitsch ging ins Burgenland zu Neudörfl und Adhurim Hasi zu Neunkirchen.

Letzter Tests gegen Mürzzuschlag

"Grundsätzlich sind wir mit der Vorbereitung sehr zufrieden, das Wetter war nicht so schlecht und wir konnten unser geplantes Programm durchziehen. Es gab immer wieder ein paar Blessuren und Neuzugang Janos Szöke musste drei Wochen pausieren, Robin Maydl ist auch auf dem Weg zurück und wir hoffen, dass die Spieler alle bis zum Rückrundenstart fit sind", erklärt Sektionsleiter Alexander Niklas. Einmal pro Woche trainiert die Mannschaft in der letzten Zeit in Krieglach auf Kunstrasen, einige Vorbereitungsspiele standen zudem am Plan. "Die Ergebnisse bei den Tests waren nicht so wichtig, es ging darum die neuen Spieler in das System zu integrieren und dies hat schon sehr gut geklappt.Lukas Grill und Janos Szöke haben sich als die erhofften Verstärkungen präsentiert", so Niklas.

Sehr positiv findet der Sektionsleiter des Tabellenzehnten zudem, dass die jungen Wilden extrem in die Mannschaft drängen, zwei 17-jährige und ein 18-jähriger geben laut Niklas richtig Gas und sind auf eine guten Weg. Letzte Woche absolvierte Gloggnitz das Trainingslager in Belek, dies war auf allen Ebenen ein Erfolg und für die Mannschaft standen neben je einmal Vormittags- und Nachmittagstraining pro Tag auch zwei Testspiele am Programm. Nach der intensiven Woche haben die Spieler jetzt bis Donnerstag frei, am Samstag folgt der letzte Test in Krieglach auf Kunstrasen gegen Mürzzuschlag. In der letzten Trainingswoche stimmt sich das Team schon auf die ersten Aufgaben ein, ehe Gloggnitz mit dem schweren Auswärtsmatch gegen Eggendorf in die Rückrunde startet.

