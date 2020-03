Neue Spieler in der Vorbereitung gut eingefügt - Stockeraus Spieler halten sich mit individuellen Läufen fit

Details Sonntag, 15. März 2020 13:43

Mit 18 Punkten in der Herbstmeisterschaft konnte SV Stockerau durchaus zufrieden sein und der angestrebte Platz im gesicherten Mittelfeld wurde in der ersten Saisonhälfte erreicht. In der Wintertransferzeit kam es daher nur zu gezielten Umstellungen im Kader. Goalie Christopher Kaydi wechselte zu FC 1980 Wien, dafür wurde mit Mark Grigoryan von Ritzing ein neuer Tormann verpflichtet. Zudem dockten Dominik Goisauf von Prottes und Benjamin Haller von Kaltenleutgeben beim Tabellensiebenten der 2. Landesliga Ost an. Für die Rückrunde hatte man sich zum Ziel gesetzt, hinten kompakter zu stehen und vorne kaltschnäuziger zu agieren.

Bei den Tests nur einmal komplett

"Die Vorbereitung war bisher relativ durchwachsen, teilweise hat mein Team gute Halbzeiten gespielt, manche Abschnitte waren aber auch katastrophal. Ein Vorbereitungsmatch war richtig gut, gegen Schrems gewannen wir zu Haue 2:1 und in dieser Begegnung waren wir auch komplett. Sonst hatten wir immer Kranke und Blessuren, es gab immer zwischen drei und fünf Ausfälle und die Qualität im Kader ist dann nicht hoch genug", erklärt Stockeraus Trainer Michael Gössinger.

Am 20. Jänner war Stockerau in die Vorbereitung gestartet, die meiste Zeit verlief nach Plan. Fünf bis sechs Spinning-Einheiten wurden absolviert, nur zwei, drei Trainings konnten aufgrund des Wetters nicht durchgeführt werden und die Mannschaft ging stattdessen laufen. "Auch die drei neuen Spieler haben sich gut in die Mannschaft eingefügt, unser neuer Tormann ist zwar noch jung, aber schon eine sehr gute Verstärkung. Auch die beiden anderen Neuzugänge waren schon gut integriert und am Weg, zum Start in der Rückrunde in der ersten Elf aufzulaufen", so Gössinger.

Am Donnerstag traf man sich zum letzten Mal für einen Besprechung, ohne ein Training zu absolvieren, der für Freitag geplante Test gegen Eggenburg wurde aufgrund der Entwicklung in Österreich abgesagt. Stockeraus Coach fasst die derzeitige Situation beim Tabellensiebenten der 2. Landesliga Ost zusammen: "Wann es weitergeht und ob die Saison überhaupt noch einmal startet, steht in den Sternen. Nächste Woche absolvieren unsere Spieler ein Heimprogramm und dann schauen wir, welche Entscheidungen es in der nächsten Zeit gibt. Es liegt nicht in unserer Hand, falls die Saison nach Ostern wieder starten würde, sollten unsere Spieler aber fit sein und deshalb stehen für nächste Woche vier individuelle Läufe am Programm."

