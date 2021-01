Wolkersdorf konnte Vorteile zu selten nutzen

Details Sonntag, 31. Januar 2021 08:47

Der SC Wolkersdorf steht mit sieben Punkten im unteren Drittel der Tabelle und konnte die Erwartungen in der 2. Landesliga Ost nicht ganz erfüllen. Die Elf von Trainer Schießwald konnte nur sechs Spiele absolvieren und möchte wieder weiter nach vorne. "Von der Punkteausbeute geht das sicher besser und auf diesem Gebiet sind wir nicht zufrieden. Spielerisch war das aber nicht immer schlecht", so das erste Fazit des Trainer.

Über die Leistungen seines Teams und die geholten Punkte wurde Schießwald exakter und analysierte genau. "Wir haben unsere spielerischen Vorteile zu selten genutzt. Wir waren offensiv im letzten Drittel zu ungefährlich und haben zu wenig Tore erzielt. Dazu kamen die vielen Fehler in der Hintermannschaft, die uns sicher Punkte kosteten. Es wären unter dem Strich sicher einige Punkte mehr möglich gewesen", bilanziert der Trainer des SCW über den Herbst. Erschwernd dazu kam dann noch die Lage um das Corona-Virus, die den ganzen Betrieb auf die Probe stellte. "Als Geisterspiele ausgetragen wurden haben wir einige Absagen gehabt und stehen somit nur mit sechs Runden da. Auch der Liga-Abbruch war zu dieser Zeit schnell klar und nachvollziehbar", so der Coach über das Thema Corona.

"Wollen mit unten nichts zu tun haben"

Der Kader für die Fortsetzung wurde im Großen und Ganzen gleich gehalten. "Leider haben wir einen Abgang der uns schmerzt und wir müssen das als Mannschaft kompensieren. Es ist sonst nichts geplant und wir gehen praktisch unverändert in die Spielzeit", so Schießwald, der auf die Frage nach den Zielen berichtete. "In erster Linie wollen wir mit unten nichts mehr zu tun haben. Sonst ist es tabellarisch nicht so wichtig und wir wollen die Saison einfach so gut wie möglich beenden und schnell in Sicherheit sein. Verletzungen zu vermeiden wird nach dieser langen Pause ebenfalls ein großes Thema werden", so der Trainer abschließend.