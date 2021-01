Sierndorf von Corona ausgebremst

Details Sonntag, 31. Januar 2021 10:25

Der SV Sierndorf konnte im Herbst der 2. Landesliga Ost mitunter die wenigsten Spiele aller Vereine bestreiten. Nur fünf an der Zahl brachte die Elf von Trainer Fürhauser zu Ende. Der Coach versuchte es dennoch mit einem ersten Fazit. "Grundsätzlich waren die ersten Spiele O.K und wir haben gegen gute Gegner gespielt. Dass wir seit September ohne Spiel dastehen, ist schon eine komische Sache", so Sierndorf-Trainer Lukas Fürhauser.

Seit September standen die Sierndorfer also nicht mehr auf dem Platz und konnten bis zum Abbruch nur mehr trainieren. "Die Absagen kamen aus diversen Gründen zustande und natürlich waren einige auch coronabedingt. Es war schwer die Motivation und Spannung zu halten im Training, wenn keiner weiß ob man am Wochenende spielt. Aktuell machen die Jungs ihr Heimprogramm und versuchen sich bestmöglich fit zu halten ", so Fürhauser zur aktuelle Lage.

Trainerteam verstärkt

Einen Neuzugang gibt es beim SV Sierndorf aktuell nur auf der Betreuerbank. "Wir haben einen weiteren Co-Trainer mit ins Boot geholt und sind nun gut aufgestellt. Eine sehr erfreuliche Sache", freut sich Fürhauser auch auf die Unterstützung im Trainingsbetrieb. Auf dem Spielersektor gibt es einen Abgang zu vermelden, der intern ersetzt werden soll. "Es kommen einige von Verletzungen retour und wir werden als Mannschaft noch enger zusammenwachsen", so der Trainer des SVS, der auch über die Ziele sprach. "Wir wollen die Saison positiv beenden und dann den Fokus auf die nächste Spielzeit legen. Es sollten für uns noch acht Spiele sein und in denen wollen wir so viele Punkte wie möglich holen. Dann schauen wir, wie weit vorne wir am Ende landen können. In dieser schweren Situation ist es dennoch schwer genaue Prognosen abzugeben. Wir werden alle zusammen das Ganze meistern, es gibt wesentlich Schlimmeres im Leben", weiß Fürhauser die Lage realistisch einzuschätzen.