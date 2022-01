SC Wolkersdorf sucht einen neuen Obmann

Details Freitag, 28. Januar 2022 10:44

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Wolfgang Jaich, Sektionsleiter des SC Wolkersdorf, an der Reihe. Die Mannschaft von Trainer Günter Schießwald überwintert in der 2. Landesliga Ost nach fünf Siegen, drei Remis und fünf Niederlagen mit 18 Punkten auf Rang sieben. Neben der sportlichen Vorbereitung auf die Frühjahrssaison steht beim 1923 gegründeten Traditionsverein aber eine wichtige Personalie im Mittelpunkt: In Wolkersdorf ist man nach dem Abschied von Rainer Höflinger auf der Suche nach einem neuen Obmann!

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Wolfgang Jaich: "Die Saison begann holprig, aber mit dem weiteren Verlauf waren wir zufrieden. Insbesonderer mit der Qualität unseres Spiels."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Jaich: "Sehr gut. Bis auf die Tatsache, dass wir einen neuen Obmann suchen."

Zwei Stürmer weg, dafür drei neue Offensivspieler

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Jaich: "Die beiden Stürmer Lukas Heiniker (St. Margarethen) und Martin Binder (Gerasdorf Stammersdorf) haben uns verlassen. Dafür sind Mohamed Doumbia (Dinamo Helfort), Nikola Todorovic (Korneuburg) und Taiga Sawaki (Ostbahn XI) im Offensivbereich hinzugekommen."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Jaich: "Leider hatten wir im Herbst wirklich gleich einige Verletzte. Die Spieler sollten für das Frühjahr aber wieder okay sein."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Jaich: "Eine Rangverbesserung unter die Top 5 und unser Spiel weiter verbessern."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Jaich: "Ich glaube, dass die Saison gespielt werden wird."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Jaich: "Gloggnitz, Stockerau und Brunn. Vielleicht noch Korneuburg. Stockerau wird's werden."