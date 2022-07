ASK Eggendorf mit zahlreichen Veränderungen im Kader

Details Donnerstag, 07. Juli 2022 17:41

Auch in der neuen Saison 2022/23 gibt es wieder die bereits gewohnten Ligaportal-Interviews. Dabei ist nun der ASK Eggendorf mit Vereinsobmann Werner Müller an der Reihe. Eggendorf belegte in der abgelaufenen Spielzeit in der 2. Landesliga Ost nach elf Siegen, acht Remis und sieben Niederlagen mit 41 Punkten den sechsten Platz in der Endtabelle. Für die kommende Punktejagd ist die Zielsetzung von Müller nach zahlreichen Veränderungen im Kader vorsichtig: "Mit so vielen neuen jungen Spielern sich in der Liga über Wasser halten, um künftig darauf aufbauen zu können!"

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der vergangenen Saison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Werner Müller: Durchwachsen mit Höhen und Tiefen. Es glich einer Hochschaubahn. Am Ende des Tages waren wir mit Platz sechs nicht wirklich zufrieden, da die Qualität der Mannschaft für mehr gedacht war. Nach der herben Niederlage mit 0:6 gegen den Meister, war die Luft draußen.

"Flügelspieler und zentrale Defensive wären noch zu optimieren"

Ligaportal: Gab es bereits Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen besteht noch Handlungsbedarf?

Müller: Die Abgänge betreffen Predrag Ilic, Kiril Ognyanov, Richard Windisch, Bernd Besenlehner, Yasin Adigüzel, Attila Fürst, Cesur Ayas, Samuel Glöckel, Kevin Forcher und Rares Sergiu Chiorean. Als Zugänge stehen Fabian Haberl, Michael Beisteiner, Arian Iljazi, Till Trippner, Billel Adouani, Dilber Aujla, Kerim Irmak, Irfan Özkan, Simon Schröckenstein, Stefano Fenoli und Denis Omerovic fest. Ein Flügelspieler sowie jemand für die zentrale Defensive wären noch zu optimieren.

Ligaportal: Wie sieht eure Zielsetzung für die neue Saison 2022/23 aus?

Müller: Ganz klar sich mit so vielen neuen jungen Spielern sich in der Liga über Wasser zu halten, um künftig darauf aufbauen zu können!

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und welche Vereine können für eine Überraschung sorgen?

Müller: Stockerau, Korneuburg und Brunn. Überraschen könnte Aufsteiger Katzelsdorf durch den Flow oder Wolkersdorf.