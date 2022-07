SC Katzelsdorf freut sich bereits auf die neue Aufgabe

Details Freitag, 08. Juli 2022 21:15

Auch in der neuen Saison 2022/23 gibt es wieder die bereits gewohnten Ligaportal-Interviews. Dabei ist nun der SC Katzelsdorf mit dem Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Csank an der Reihe. Katzelsdorf fixierte in der abgelaufenen Spielzeit in der Gebietsliga Süd/Südost nach 21 Siegen, vier Remis und nur einer Niederlage mit 67 Punkten souverän den Meistertitel und Aufstieg. Nun geht es in der 2. Landesliga Ost zur Sache und Csank spricht die tolle Stimmungslage in Katzelsdorf offen an: "Der Vorstand und das gesamte Team freuen sich schon sehr."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der vergangenen Saison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Wolfgang Csank: Mit der abgelaufenen Saison kann man als Verein mehr als zufrieden sein: Lediglich eine Niederlage über die gesamte Saison - 67 Punkte und ein Plus beim Torverhältnis von 59 sagt alles aus. Der Torschützenkönig mit 29 Treffern und auch der zweite mit 17 Treffern kommen aus Katzelsdorf. Der Trainer hat die Mannschaft jedes Wochenende perfekt auf die Gegner eingestellt und die Mannschaft hat dies auch umgesetzt. So kam dieser Erfolg zu Stande. Der Vorstand und das gesamte Team freuen sich auf die 2. Landesliga Ost.

Ligaportal: Gab es bereits Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen besteht noch Handlungsbedarf?

Csank: Die Abgänge betreffen Philip Theissl (retour nach Bad Vöslau), Manuel Breitsching (nach Lanzenkirchen) und Dardan Muji (nach Sieggraben). Als Zugänge stehen Orcun Köse (von Ostbahn), Tobias Imnitzer (Breitenau), Jonas Gallei (Horitschon) und Markus Lechner (SCWN) fest.

"Gesicherter Platz im Mittelfeld - alles andere werden wir sehen"

Ligaportal: Welche Themen haben dem Verein neben dem sportlichen Abschneiden der Kampfmannschaft besonders beschäftigt?

Csank: Sicherlich ein Thema und eine große Herausforderung war für uns und natürlich auch für alle anderen Vereine die schwere Zeit während der Coronakrise. Für den Verein wichtige Veranstaltungen konnte nicht durchgeführt werden. Die Einnahmen aus diesen Fixpunkten fehlten aber die Fixkosten blieben aufrecht.

Ligaportal: Das "Vereinssterben" im Amateurbereich geht leider weiter. Wo sehen Sie die Ursachen dafür und wer ist gefordert um eine Wende zu schaffen?

Csank: Die Zeiten haben sich dahingehend geändert, dass sich keiner mehr für diese ehrenamtliche Arbeit als Funktionär zu Verfügung stellt. Die Förderungen seitens des Ministeriums sind ja mehr als…… Die Förderungen während der Coronakrise hielten sich ja auch in Grenzen. Der Sportminister und die Verbände sind gefordert – sonst werden sich noch einige Verein auflösen!

Ligaportal: Wie sieht eure Zielsetzung für die neue Saison 2022/23 aus?

Csank: Einen gesicherter Mittelfeldplatz im ersten Jahr – und alles andere werden wir sehen.

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und welche Vereine können für eine Überraschung sorgen?

Csank: Da wir das erste Mal in dieser Spielklasse sind, kann ich dazu keine Angaben machen.