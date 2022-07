SC Brunn möchte eine sehr konstante Spielkultur liefern

Details Montag, 11. Juli 2022 17:52

Auch in der neuen Saison 2022/23 gibt es wieder die bereits gewohnten Ligaportal-Interviews. Dabei ist nun der SC Brunn am Gebirge mit Obmann Ing. Robert Schiener an der Reihe. Brunn belegte in der abgelaufenen Spielzeit in der 2. Landesliga Ost nach 13 Siegen, sechs Remis und sieben Niederlagen mit 45 Punkten den dritten Platz in der Abschlusstabelle. Für die kommende Punktejagd hat Schiener klare Pläne: "Unser Ziel wird sein, dass wir eine sehr konstante Spielkultur auf dem Platz liefern, und einen Platz zwischen 1 und 5 anvisieren."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der vergangenen Saison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Ing. Robert Schiener: Die Erwartungshaltung nach der Herbstrunde war groß, leider konnten wir aber die ersten Spiele der Rückrunde nicht unsere Stärken ausspielen. Bedingt vielleicht durch Corona wurden wir sehr rasch auf den Boden der Realität geworfen.

Ligaportal: Gab es bereits Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen besteht noch Handlungsbedarf?

Schiener: Es gibt zwei Abgänge: Mario Juric und Lukas Lichtenstöger werden uns verlassen. Dazu macht der zweite Tormann Leon Berka eine Pause. Unsere Neuzugänge sind Sebastian Wittich, Severin Reil und David Vujicic. Sonst sind keine Transfers geplant.

"2. Landesliga ist sehr attraktiv für ehemalige Topspieler"

Ligaportal: Welche Themen haben dem Verein neben dem sportlichen Abschneiden der Kampfmannschaft besonders beschäftigt?

Schiener: Sicher die Pandemie, mit der dazugehörigen körperlichen Verfassung.

Ligaportal: Das "Vereinssterben" im Amateurbereich geht leider weiter. Wo sehen Sie die Ursachen dafür und wer ist gefordert um eine Wende zu schaffen?

Schiener: Es wird sicher so kommen, dass nicht jeder Ort seinen eigenen Fußballverein hat. Bedingt durch das Fehlen des Ehrenamtes und die Bereitschaft seine Freizeit für einen Verein zu opfern. Die Gesellschaft ist im Umbruch. Gefordert ist jeder, aber wenn Fußballvereine sich in Spielgemeinschaften formieren, kann man sicher besser in die Zukunft blicken. Man soll sich nicht immer hinter der Tradition verstecken, sondern auch über den Tellerrand schauen.

Ligaportal: Wie sieht eure Zielsetzung für die neue Saison 2022/23 aus?

Schiener: Unser Ziel wird sein, dass wir eine sehr konstante Spielkultur auf dem Platz liefern, und einen Platz zwischen 1 und 5 anvisieren.

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und welche Vereine können für eine Überraschung sorgen?

Schiener: Da die 2. Landesliga sehr attraktiv für ehemalige Topspieler ist, und daher einige Vereine sehr gut aufgestellt sind, sind die Titelkandidaten folgende: Stockerau, Korneuburg und Bisamberg. Für Überraschungen könnten Katzelsdorf, Wolkersdorf und Mistelbach sorgen.