2. Landesliga Ost: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Sonntag, 24. Juli 2022 09:50

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Mathias Gruber (SV Gloggnitz )

Endergebnis:



1. Mathias Gruber (SV Gloggnitz / 11045 Stimmen)

2. Benedikt Umschaden (SV Stockerau / 10869 Stimmen)

3. Fabian Niklas (1. FC Bisamberg / 1569 Stimmen)

4. Patrick Haas (SVg Breitenau / 922 Stimmen)

5. Markus Knebel (SC Leopoldsdorf / 910 Stimmen)

6. Mario Kiraly (ASV Vösendorf / 753 Stimmen)

7. Adrian Dani (ASK Bad Vöslau / 631 Stimmen)

8. Alexander Marton (ASV Vösendorf / 580 Stimmen)

9. Matthias Hager (SC Wolkersdorf / 456 Stimmen)

10. Leon Müller (SC Leopoldsdorf / 418 Stimmen)