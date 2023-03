Ein Virus macht dem SC Wolkersdorf in der Vorbereitung das Leben schwer

Details Dienstag, 28. Februar 2023 14:34

Der SC Wolkersdorf, aktuell Tabellenzweiter in der 2. Landesliga Ost, hatte es im bisherigen Verlauf der Vorbereitung nicht immer leicht. Aufgrund einiger Erkrankungen infolge eines Virus war man bis dato ab und an zur Improvisation gezwungen. Die bisherigen Vorbereitungsspiele verliefen mit einem knappen Sieg und einer eher deutlichen Niederlage unterschiedlich. Günter Schießwald, der Cheftrainer der Wolkersdorfer, stand Ligaportal zum bereits zweiten Mal während der laufenden Vorbereitung für ein aktuelles Update zur Verfügung.

Ligaportal.at: Herr Schießwald, wie würden Sie den bisherigen Verlauf der Vorbereitung konkret einordnen, wie sind Sie bislang zufrieden?

Günter Schießwald: Mit der Vorbereitung bin ich nicht ganz zufrieden, da ein Virus im Land herumschwebt und wir sehr viele kranke Spieler haben. Somit konnte ich den Plan, den wir uns vorgenommen haben, die Schwerpunkte bis jetzt noch nicht umsetzen. Ich musste hier etwas improvisieren, eben aufgrund der Tatsache, dass immer wieder Spieler aufgrund von Krankheiten gefehlt haben, dadurch sind wir hinten nach.

Ligaportal.at: Wie sind aus Ihrer Sicht die ersten Testspiele gelaufen?

Günter Schießwald: Das erste Testspiel haben wir gegen Columbia Floridsdorf auswärts mit 4:3 gewonnen, das war grundsätzlich in Ordnung, eine erste Bewegungstherapie nach sehr langer Winterpause. Bei der zweiten Partie gegen die Amateure des FAC (Anmerkung der Redaktion: 3:7-Niederlage) war die Personalsituation schon enger, die Ergebnisse sind für mich in der Vorbereitung aber nicht so wichtig. Natürlich wollen wir alles, oder vieles, gewinnen, aber es geht hier mehr darum, wie die Burschen gerade drauf sind. Hier war ein Unterschied hinsichtlich des körperlichen Aspekts im Vergleich zum Gegner erkennbar, da die schon früher mit der Meisterschaft beginnen. Leider wurde unser nächstes Spiel gegen Retz abgesagt, da der Gegner krankheitsbedingte Ausfälle hatte, daher freue ich mich umso mehr, dass wir heute gegen Hohenau ein Testspiel absolvieren können.

Ligaportal.at: Im Zuge unseres letzten Telefonats wurden wir darüber informiert, dass es in Wolkersdorf keine Neuzugänge gibt, ist das bis zum Ende der Transferperiode so geblieben?

Günter Schießwald: Ja, wir hatten keine Zugänge.

Ligaportal.at: Wie lautet Ihr Kommentar zum Auftaktprogramm?

Günter Schießwald: Es handelt sich wieder um eine neue Saison, das erste Spiel ist entsprechend spannend. In diesem Fall nicht nur aufgrund der langen Winterpause, sondern weil sich unser Gegner Katzelsdorf unglaublich am Transfermarkt verändert hat. Sie haben sich qualitativ sicher verstärkt, dadurch werden sie anders einzuschätzen sein als noch in der Herbstrunde. Von daher ist es schon sehr wichtig, dass wir da schon voll da sind, die werden uns alles abverlangen. Der Plan ist dennoch, dass wir zuhause das erste Spiel gewinnen wollen, es ist daher noch viel zu tun.

