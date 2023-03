ASK Bad Vöslau so richtig bereit: "Sind mit der Vorbereitung sehr zufrieden"

Details Donnerstag, 23. März 2023 13:52

Der ASK Bad Vöslau startet nach einem durchwachsenen Herbst, in welchem man im Schnitt nur 0,8 Punkte pro Spiel holte, als Zwölfter in die Frühjahrsmeisterschaft der Landesliga Ost. Wenige Tage vor dem Rückrundenauftakt gegen Vösendorf stand uns Behrooz Khiaban, seines Zeichens Trainer des ASK, für Fragen rund um die Vorbereitung, Transfers sowie den kommenden Gegner zur Verfügung. Dabei wurde deutlich, dass man in Bad Vöslau auf Wiedergutmachung sinnt, in der Vorbereitung gut und programmgemäß gearbeitet hat.

Ligaportal.at: Herr Khiaban, danke dass Sie sich Zeit genommen haben. Wie ist aus Ihrer Sicht die Vorbereitung gelaufen, sind Sie zufrieden?

Behrooz Khiaban: Bis jetzt ist es sehr gut gelaufen, wir sind sehr zufrieden mit der gesamten Vorbereitung. Zum einen war wichtig, dass sich die neuen Spieler schnell in die Mannschaft integrieren, das war auch der Fall. Darüber hinaus war es uns wichtig, dass die neuen Dinge, die wir trainiert haben, funktionieren, das war auch der Fall.

Ligaportal.at: Sie klingen zufrieden, gilt das auch für die Testspiele?

Behrooz Khiaban: Was wir in den Testspielen erreichen wollten, haben wir auch erreicht, nur leider hat sich im letzten Spiel unser Kapitän leicht verletzt. Wir haben gehofft, dass es sich hierbei um nichts Großes handelt, es ist hierbei aber mit ein bis zwei Wochen zu rechnen.

Ligaportal.at: Hat sich zusätzlich zu den im Zuge unseres letzten Telefonats bereits offiziell gewesenen Neuzugängen Niels Buurman, Berke Kuuvet und Matthias Muhr noch etwas getan?

Behrooz Khiaban: In dieser Aufzählung fehlt noch Martin Klauninger (Anm. Tormann, 20 Jahre, vom Wiener Sportklub.

Ligaportal.at: Was erwartet euch am kommenden Wochenende zum Auftakt, womit ist zu rechnen?

Behrooz Khiaban: Wir sind extrem motiviert, zumal Vösendorf ein Gegner ist, der uns gut liegt, das heißt, wir haben immer gute Ergebnisse gegen sie eingefahren und hoffen daher, dass es sich dieses Mal auch so verhält. Die Jungs sind sehr motiviert.

Ligaportal.at: Hat sich ansonsten noch etwas im Verein getan?

Behrooz Khiaban: Momentan nicht, wir sind einfach hungrig auf den Beginn der Meisterschaft, zumal die Vorbereitungsphase bei uns ziemlich lang war, wir hoffen, dass wir eine gute Rückrunde spielen können.

Ligaportal.at: Abschließend noch eine allgemeine Frage: Wer wird Meister?

Behrooz Khiaban: Wenn man die Ergebnisse der Hinrunde betrachtet, geht man natürlich davon aus, dass es Korneuburg wird. Bei den Nachrichten über die Problematiken bei den oben platzierten Vereinen, die man in letzter Zeit hört, tippe ich eher auf Wolkersdorf.

