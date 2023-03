SV Sierndorf: "Wir können befreit darauf losspielen"

Details Donnerstag, 23. März 2023 14:46

Der SV Raiffeisen Sierndorf wird die Rückrunde der 2. Landesliga Ost als Sechster der Tabelle in Angriff nehmen. Für einen absoluten Spitzenplatz scheint der Zug bereits abgefahren, nach ganz unten wird man mutmaßlich auch nicht mehr blicken müssen. In wenigen Tagen wartet zum Auftakt der Rückrunde am Samstag um 15:30 auf heimischem Geläuf der SC Brunn am Gebirge. Ligaportal.at hat die Gelegenheit genutzt, um mit Stefan Lamp, dem sportlichen Leiter des Vereins, kurz auf die Vorbereitung zurückzublicken sowie den Auftakt sportlich einzuschätzen.

Ligaportal.at: Herr Lamp, danke, dass sie sich Zeit genommen haben. Welches Resümee ziehen Sie hinsichtlich der Vorbereitung, sind Sie zufrieden?

Stefan Lamp: Grundsätzlich ist es recht gut verlaufen. Ja, natürlich – wie es in einer Vorbereitung so ist – war es auch ein Auf und Ab, etwa mit kranken Spielern oder wie auch immer, aber wir sind jetzt einmal nicht unzufrieden, grundsätzlich war die Vorbereitung aus unserer Sicht ganz okay.

Ligaportal.at: Gilt das auch für die Testspiele?

Stefan Lamp: Ja, diese Aussage beziehe ich auch auf die Testspiele. Das eine oder andere Ergebnis nehmen wir natürlich nicht so ernst, weil wir etwa durchgewechselt haben. Wir wollen auch den jungen Spielern eine Chance geben, das ist uns wichtig. Unter diesem Aspekt ist den Resultaten nicht zu viel Bedeutung beizumessen, unter dem Strich war das alles ganz in Ordnung.

Ligaportal.at: Hat sich neben den bereits bekannten Verpflichtungen Ehinabo Omoighe, Fabian Zahrl, Moritz Polster und Darius Papai noch etwas getan?

Stefan Lamp: Nein, die genannten Spieler sind auch alle Transfers, die wir getätigt haben.

Ligaportal.at: Zum Auftakt geht es gegen Brunn am Gebirge, wie schätzt ihr diese Aufgabe ein, was erwartet euch da?

Stefan Lamp: Mit Brunn erwartet uns grundsätzlich ein ganz, ganz starker Gegner. Sie sind eine absolute Topmannschaft, es wird ein Duell auf Augenhöhe werden. Wir wollen vor eigenem Publikum zuhause eine möglichst gute Leistung erbringen, das wird es auch brauchen, sonst wird gegen sie nicht allzu viel zu holen sein. Sie haben eine gute Mischung aus einer gestandenen Mannschaft sowie jungen, schnellen Spielern in der Offensive. Darauf müssen wir eingestellt sein und dann sehen, was zum Saisonstart herauskommt. Druck haben wir jedenfalls keinen, das ist erfreulich, wir können befreit darauf losspielen, das gilt aber quasi auch für Brunn, von dem her bin ich gespannt, wie sich beide Mannschaften präsentieren werden am Wochenende.

Ligaportal.at: Abschließend dürfen wir Sie um Ihren Tipp bitten, wer wird Meister?

Stefan Lamp: Korneuburg, ganz einfach aufgrund der Qualität und des Vorsprungs an Punkten, den sie haben.

Ligaportal.at: Danke für das Gespräch!

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei