SV Sierndorf bekam die Defensive rechtzeitig in den Griff - nun wartet Ebreichsdorf

Details Montag, 14. August 2023 14:41

Mit einem 0:0 in Wolkersdorf gehört der SV Sierndorf zu jenen Teams der 2. Landesliga Ost, die zum Auftakt wohl positiv bilanzieren können. Die Sierndorfer können sich mit der gezeigten Performance jedenfalls in ihren Zielen bestätigt fühlen, konkret visiert man bekanntlich die obere Tabellenhälfte an. Positiv stimmen dürften auch die Leistungen der Neuzugänge, die sich bereits gut ins Gesamtkonzept einfügen konnten. Ligaportal bat Trainer Lukas Fürhauser zum Talk über den Liga-Auftakt, Ziele und einen Titelkandidaten.

Sierndorf hinten stabil, vorne mit Potenzial

Fragt man Lukas Fürhauser zu seiner Einschätzung zum Auftakt der Sierndorfer in Wolkersdorf, bekommt man folgende Ausführungen zu hören: „Wir hatten grundsätzlich eine gute Vorbereitung, waren aber mit dem letzten Testspielergebnis nicht zufrieden, da ist ein bisschen was schief gegangen, dementsprechend war es wichtig, gut in die Saison zu starten, vor allem defensiv. In Wolkersdorf ist die Null gestanden.“ Tatsächlich gelang es dem SV Sierndorf – klammert man vor allem die Anfangsphase mit einer veritablen Top-Chance für Wolkersdorf aus – über weite Strecken, nur wenig Torgelegenheiten der Heimelf zuzulassen.

Zuversichtlich dürfte auch der Umstand stimmen, dass man in der Offensive durch die Rückkehr des Sierndorfer Einserstürmers in einigen Wochen auch noch personelle Reserven hat. „Wir sind eigentlich zufrieden mit dem Saisonstart“, bringt es Fürhauser auf den Punkt. Angesprochen auf die Performance der Neuerwerbungen, sagt er: „Mit Boris Vukovic und Christopher Fend haben zwei Neuzugänge gespielt, beide haben eine sehr gute Leistung erbracht. Ja, sie werden uns weiterhelfen.“

Liga mit Fragezeichen

Welche Rolle wird der SV Sierndorf in der gerade angestoßenen Spielzeit spielen können? Führauser: „Grundsätzlich wollen wir natürlich schauen, dass wir in der oberen Tabellenhälfte landen. Es ist heuer noch etwas schwierig zu sagen, da sich doch ein bisschen was getan hat in der Liga. Nicht zuletzt wurde diese auf 16 Teams aufgestockt, auch gibt es mit den beiden Amateur-Vereinen, die hinzugekommen sind, noch das eine oder andere Fragezeichen, wo man nicht weiß, wie sich das entwickelt, wie sie gegen das eine und gegen das andere Team spielen werden. Vor allem, wer spielt runter, wer spielt nicht runter. Mit Ebreichsdorf ist ein sehr starker Aufsteiger dazugekommen, die Liga ist für mich in der Breite noch stärker geworden als im letzten Jahr. Unser Ziel ist daher auf alle Fälle die obere Tabellenhälfte, das wäre ein Platz unter den ersten Acht.

Die eben angesprochenen Ebreichsdorfer warten bereits am Dienstag auf Sierndorf. „Sie sind eine absolut gestandene Mannschaft mit sehr vielen Klassespielern, vor allem mit der individuellen Klasse, die jeder einzelne mitbringt. Sie hatten ein paar Transfers, werden sich also noch finden müssen. Ich kenne den Trainer sehr gut, er mich umgekehrt auch, das wird ein interessantes Spiel, Ebreichsdorf ist für mich aber Titelkandidat.“

