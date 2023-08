1. FC Bisamberg fand nach kurzen Turbulenzen prompt in ruhige Fahrwasser zurück

Details Freitag, 25. August 2023 10:41

Der 1. FC Bisamberg hat, gemessen an den schwierigen Umständen, denen man sich ausgesetzt sah, in der 2. Landesliga Ost einen wirklich guten Start hingelegt. Die Elf von Neo-Coach Rene Hieblinger, der zuletzt den Landesligisten aus Retz betreut hatte, hat sportlich trotz einer Baustelle im Offensivbereich rasch zu guten Leistungen gefunden und immerhin vier Punkte aus den ersten drei Spielen geholt. Ligaportal hat sich ausführlich mit Franz Holzer, dem Sektionsleiter des Vereins, unterhalten.

Verteidigung als Fundament

Mit einer starken Defensive gewinnst du Meisterschaften, mit einer starken Offensive die Spiele – so oder ähnlich lautet eine ziemlich abgedroschene Fußballweisheit. Auf den 1. FC Bisamberg, der nicht mit Titelambitionen ausgestattet ist, ist dieses Bonmot daher nur teilweise anwendbar. Die starke Verteidigung bildete in den ersten Partien jedenfalls ein wichtiges Fundament. „Wir hatten in dem Bereich nicht so viele Veränderungen“, sagt Sektionsleiter Holzer, unter anderem die starke Performance gegen Stockerau heraushebt, hier auch explizit Anton Berisha nennt, der zusammen mit seinen Kollegen für Stabilität sorgte, zudem für zwei Treffer sorgte.

„Wir wussten zu Saisonstart noch nicht, wo wir stehen, da wir Turbulenzen im Klub hatten“, sagt Holzer und meint damit den Abgang von Trainer Flögel sowie weiter Abgänge in der Offensive. „Das war schon eine Aufgabe für unseren Sportlichen Leiter, eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen, die auch die Anforderungen der Eigenspielerregelung erfüllt. Das ist ihm gut gelungen, das sagt man auf Neudeutsch chapeau“, so Holzer, der auch betont, dass Eigenbauspieler zum Verein zurückkehrten, was zeige, dass der Verein in positiver Erinnerung ist. Generell lobt der Sektionsleiter das Mannschaftsgefüge.

Funktionäre als wichtiger Faktor im Verein

Die Gegentore gegen Brunn fielen zu den denkbar ungünstigsten Zeitpunkten, die anderen Partien überstand man ohne Niederlage. „In Bad Vöslau wollen wir noch einmal einen Dreier in einem Auswärtsspiel holen, dann haben wir, glaube ich, wieder mal vieles richtig gemacht in Bisamberg. Wir haben arrivierte und junge Spieler im Kader, unser Saisonziel mit einem einstelligen Tabellenplatz kann durchaus erreicht werden.“

Der neue Coach, Rene Hieblinger, hat sich laut Holzer offensichtlich gut eingefügt, eine intakte Mannschaft von Thomas Flögel bekommen, „natürlich mit dem Hasenfuß, dass die Offensive neu aufgestellt wird“. Klar ist, dass der Kader aufgrund der Liga-Aufstockung neben Qualität auch Breite braucht. „Wie es derzeit aussieht, ist diese auch vorhanden“, so Holzer. „Da sollten wir nicht so viele sportliche Sorgen haben, die wirtschaftlichen sind eh für alle in der Liga gleich. Wir haben in Bisamberg den Vorteil, dass wir viele Zuschauer haben, damit allein ist es aber nicht getan, Hauptaufgabe der Funktionäre ist es, zu schauen, dass das Werkl gut läuft“, so Franz Holzer, der den Sponsoren dankt, die dem Verein seit vielen Jahren die Treue halten. „Auch gilt mein Dank den Funktionären, die sich alle persönlich mit viel Zeitaufwand einsetzen. Ein Spieler bekommt das ja wenigstens honoriert, wenn er drei-, viermal die Woche zum Training kommt, die Funktionäre machen es aber im Wesentlichen alle ehrenamtlich. Danke auch an die NÖN und Ligaportal für die Berichterstattung, das ist natürlich für die Sponsoren auch wichtig.“

