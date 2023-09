Nächste Pleite für Mannersdorf beim 1. FC Bisamberg

Details Samstag, 02. September 2023 00:01

2. Landesliga Ost: Vor etwas mehr als 100 Zuschauern trafen sich am Freitagabend der 1. FC Bisamberg und der ASK Mannersdorf. Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen Bisamberg und dem ASK Mannersdorf an diesem fünften Spieltag. Die Ausgangslage sprach für den 1. FC Bisamberg, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Schon in den ersten sechs Minuten fanden die Hausherren gleich drei gute Torchancen vor. Nach der ersten Viertelstunde klappte es dann. Anis Balti setzte Mikhail Kalini ein und der war zur Stelle, traf unter die Querlatte und markierte das 1:0 des Gastgebers (17.). Einige Minuten später streifte ein Baschluss der Gastgeber nur den Außenpfosten. Bevor es in die Pause ging, hatte Benjamin Spanel noch das 1:1 von Mannersdorf parat (45.). Nach einem Angriff über die linke Seite zog Spanel von der Strafraumgrenze ab und traf ins kurze Eck. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Bisambergs Kalini gelingt der Doppelpack

Unaufmerksamkeit Mannersdorf - zum Glück nur an die Stange! Es folgt ein Corner inkl. einer neuerlichen Heldentat von Fitchey. Johannes Horvath, Ticker-Reporter

Kurz nach dem Wiederbeginn rettete die Stange für die Gäste (46.). Neun Minuten später ging Bisamberg durch den zweiten Treffer von Kalini in Führung. Kalini wurde ideal bedient und lief alleine auf das gegnerische Gehäuse zu. Sein Abschluss ließ Keeper Patrick Novotny keine Chance. Schon zuvor drängten aber die Gäste auf das heimische Tor.

Guter, scharfer Stangler Sahinarslan - Spanel versucht den Ball im Lauf am 11er volley zu nehmen... streift den Ball und fällt... Die Mannersdorfer reklamieren Elfmeter - der Schiri bleibt aber unbeeindruckt. Johannes Horvath, Ticker-Reporter

Nach dem 1:2 wurden die Angriffsbemühungen noch intensiver, doch Tor wollte den Gästen keines mehr gelingen. Als der Referee die Partie abpfiff, reklamierte der 1. FC Bisamberg schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.

Video-Highlights von FussballTVNiederösterreich:

Zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Bisamberg bei.

In der Defensive drückt der Schuh beim ASK Mannersdorf, was in den acht kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. In dieser Saison sammelte Mannersdorf bisher einen Sieg und kassierte vier Niederlagen. Nach der Niederlage gegen den 1. FC Bisamberg bleibt der ASK Mannersdorf weiterhin glücklos.

Bisamberg setzte sich mit diesem Sieg von Mannersdorf ab und belegt nun mit sieben Punkten den fünften Rang, während der ASK Mannersdorf weiterhin drei Zähler auf dem Konto hat und den 14. Tabellenplatz einnimmt.

Während der 1. FC Bisamberg am kommenden Freitag den SV Donau Langenlebarn empfängt, bekommt es Mannersdorf am selben Tag mit dem ASK Ebreichsdorf zu tun.

2. Landesliga Ost: 1. FC Bisamberg – ASK Mannersdorf, 2:1 (1:1)

54 Mikhail Kalini 2:1

45 Benjamin Spanel 1:1

17 Mikhail Kalini 1:0

