Nach 0:1: SC Brunn/Geb. überrollt Vösendorf

Details Samstag, 09. September 2023 00:01

2. Landesliga Ost: Der SC Brunn/Geb. stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog dem ASV Vösendorf vor 500 Zuschauern mit einem 5:1-Erfolg das Fell über die Ohren. Auf dem Papier ging Brunn/Geb. als Favorit ins Spiel gegen Vösendorf – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Die Anfangsphase tasteten sich beide Teams ab. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Jason Sprinzer sein Team in der 22. Minute. Doch die Gastgeber konnten zehn Minuten später darauf antworten. Philipp Gallhuber trug sich in der 32. Spielminute in die Torschützenliste ein und glich zum 1:1 aus. Ronald Datler beförderte das Leder zum 2:1 des SC Brunn/Geb. in die Maschen (39.). Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Halbzeitpause.

Schneller Treffer nach der Pause

Die Heimelf legte im zweiten Durchgang gleich stark los. Julian Uhlig nutzte die Chance für den SC Brunn/Geb. und beförderte in der 47. Minute das Leder zum 3:1 ins Netz. In der 85. Minute legte Brunn/Geb. durch einen Treffer von David Würfel zum 4:1 nach. Der SC Brunn/Geb. baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Severin Reil in der 93. Minute traf. Am Schluss schlug der SC Brunn/Geb. den ASV Vösendorf vor eigenem Publikum und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von Brunn/Geb. stets gesorgt, mehr Tore als der SC Brunn/Geb. (13) markierte nämlich niemand in der 2. Landesliga Ost. Vier Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des SC Brunn/Geb. Der SC Brunn/Geb. ist seit drei Spielen unbezwungen.

Vösendorf holte auswärts bisher nur einen Zähler. In der Verteidigung des Gasts stimmt es ganz und gar nicht: Zwölf Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Am liebsten teilt der ASV Vösendorf die Punkte. Da man aber auch zweimal verlor, steht die Mannschaft derzeit in der zweiten Hälfte der Tabelle. Seit vier Spielen wartet Vösendorf schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Brunn/Geb. setzte sich mit diesem Sieg vom ASV Vösendorf ab und belegt nun mit zwölf Punkten den zweiten Rang, während Vösendorf weiterhin sechs Zähler auf dem Konto hat und den zehnten Tabellenplatz einnimmt.

Nächster Prüfstein für den SC Brunn/Geb. ist auf gegnerischer Anlage der SV Horn Amateure (Samstag, 17:00 Uhr). Tags zuvor misst sich der ASV Vösendorf mit dem SV Stockerau.

2. Landesliga Ost: SC Brunn/Geb. – ASV Vösendorf, 5:1 (3:1)

93 Severin Reil 5:1

85 David Wuerfel 4:1

47 Julian Uhlig 3:1

39 Ronald Datler 2:1

32 Philipp Gallhuber 1:1

22 Jason Sprinzer 0:1

