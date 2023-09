Der SC Gerin Druck Wolkersdorf war beim ASK Ebreichsdorf erfolgreich

Details Samstag, 16. September 2023 00:01

2. Landesliga Ost: Vor etwa 120 Zuschauern traf der ASK Ebreichsdorf auf den SC Gerin Druck Wolkersdorf. Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das der SC Wolkersdorf mit 2:1 gegen Ebreichsdorf gewann. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Schon von Beginn an entwickelte sich eine flotte und kampfbetonte Partie. In Minute 14 fanden die Gäste ihre erste Topchance vor. Vor 120 Zuschauern war dann Marcel Bleyer mit der Führung der Gäste zur Stelle (37.), als die Gastgeber den Ball nicht klären konnten und genau auf Bleyer ablegten. Der ließ sich die Einladung nicht entgehen und traf ins lange Eck zum 0:1. Nur vier Minuten später jubelten die Gäste aus Wolkersdorf erneut, doch der Treffer zählte wegen einer Abseitsstellung nicht. Mit einem Tor Vorsprung für Wolkersdorf ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Anschlusstreffer kam zu spät

Die Ebreichsdorfer haben sich in der 2. Halbzeit schwer in die eigene Hälfte drängen lassen von den Gästen aus Wolkersdorf. Bernhard Leitgeber, Ticker-Reporter

Ein Missverständnis der Heimischen brachte den zweiten Treffer. Ein Freistoß in der eigenen Hälfte zurück zu Keeper Kevin Pendl wurde von diesem nicht aufgenommen und Christian Stanic beförderte das Leder zum 2:0 des Gasts über die Linie (74.). Ebreichsdorfs Trainer Christopher Maucha war deswegen so aufgebracht, dass ihn der Schiedsrichter mit Rot vom Platz schickte. Mario Juric brachte einen Ball dann nochmal flach zur Mitte und Stefan Studnicka verkürzte für den ASK Ebreichsdorf später in der 86. Minute auf 1:2. Die Heimischen versuchten in den Schlussminuten nochmal zum Ausgleich zu kommen, doch der wollte nicht mehr gelingen. Am Ende nahm der SC Gerin Druck Wolkersdorf beim Gastgeber einen Auswärtssieg mit.

Für Ebreichsdorf gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Trotz der Niederlage belegt der ASK Ebreichsdorf weiterhin den achten Tabellenplatz. Am liebsten teilt Ebreichsdorf die Punkte. Aber gewinnen kann die Mannschaft definitiv auch, was sie in dieser Saison bisher zweimal bewies.

Der SC Wolkersdorf machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang drei wieder. Die Defensive von Wolkersdorf (sechs Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 2. Landesliga Ost zu bieten hat. Nur einmal gab sich der SC Gerin Druck Wolkersdorf bisher geschlagen. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der SC Wolkersdorf seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Kommenden Samstag (16:00 Uhr) tritt der ASK Ebreichsdorf bei FC Flyeralarm Admira Panthers an, schon einen Tag vorher muss Wolkersdorf seine Hausaufgaben beim ASK Mannersdorf erledigen.

2. Landesliga Ost: ASK Ebreichsdorf – SC Gerin Druck Wolkersdorf, 1:2 (0:1)

86 Stefan Studnicka 1:2

74 Christian Stanic 0:2

37 Marcel Bleyer 0:1

