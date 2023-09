Horn Amateure gehen beim SV Stockerau unter

Details Samstag, 23. September 2023 00:02

2. Landesliga Ost: Im Stadion "Alte Au" wollten rund 150 Zuschauer das Spiel des SV Stockerau gegen den SV Horn Amateure mitverfolgen. Stockerau kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. Der SV Stockerau setzte sich standesgemäß gegen die Horn Amateure durch.

Die Hausherren stellten schnell klar wer dieses Spiel gewinnen wollte. Der SV Horn Amateure geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Thomas Jackel das schnelle 1:0 für Stockerau erzielte. Bevor es in die Pause ging, hatte Mario Konrad noch das 2:0 des SV Stockerau parat (40.). Doch das sollte es noch nicht gewesen sein. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (42.) baute Christoph Rapp die Führung des Gastgebers aus. Zur Halbzeit blickte Stockerau auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte.

Jackel-Dreierpack für den SV Stockerau

In der 50. Minute legte Rapp zum 4:0 zugunsten des SV Stockerau nach. Doppelpack für Stockerau: Nach seinem zweiten Tor (58.) markierte Jackel wenig später seinen dritten Treffer (60.). Letztlich feierte der SV Stockerau gegen die Horn Amateure nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 6:0-Heimsieg.

Ohne Gegentreffer geblieben und drei Zähler eingeheimst – Stockerau ist weiter auf Kurs. Die Verteidigung des SV Stockerau wusste bisher überaus zu überzeugen und wurde erst sechsmal bezwungen. Vier Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Stockerau bei. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte der SV Stockerau nur sieben Zähler.

Derzeit belegt der SV Horn Amateure den ersten Abstiegsplatz. Mit nur vier Treffern stellt der Gast den harmlosesten Angriff der 2. Landesliga Ost. Die Horn Amateure kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf sechs summiert. Ansonsten stehen noch zwei Unentschieden in der Bilanz. Der Fünf-Spiele-Trend kommt beim SV Horn Amateure etwas bescheiden daher. Lediglich einen Punkt ergatterte die Horn Amateure.

Die Defensivleistung des SV Horn Amateure lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Stockerau offenbarte die Horn Amateure eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Am nächsten Samstag reist der SV Stockerau zum SC Katzelsdorf, zeitgleich empfängt der SV Horn Amateure den ASK Bad Vöslau.

2. Landesliga Ost: SV Stockerau – SV Horn Amateure, 6:0 (3:0)

60 Thomas Jackel 6:0

58 Thomas Jackel 5:0

50 Christoph Rapp 4:0

42 Christoph Rapp 3:0

40 Mario Konrad 2:0

8 Thomas Jackel 1:0

