Admira Panthers holen Big Points beim SC Wolkersdorf

Details Samstag, 30. September 2023 00:01

2. Landesliga Ost: Im Spiel des SC Gerin Druck Wolkersdorf gegen FC Flyeralarm Admira Panthers gab es vor rund 150 Zuschauern Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Gasts. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Die Gäste erwischten den besseren Start in das Spiel. Jakob Tranziska brachte sein Team in der neunten Minute nach vorn. Ein Eckball wurde nochmal zur Seite gespielt. Die zweite Hereingabe landete am Kopf von Tranziska, der den Ball so im Tor der Heimischen unterbrachte. Danach kamen beide Mannschaften zu einigen Möglichkeiten. Ehe der Unparteiische die Protagonisten zur Pause bat, traf Niklas Mikulanec zum 1:1 zugunsten des SC Wolkersdorf (40.), nachdem er einen Abpraller aus gute zwanzig Metern direkt nahm und der Ball noch abgefälscht wurde. Der Treffer zum 2:1 sicherte Wolkersdorf nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Mikulanec in diesem Spiel (46.). Sein eher harmlos wirkender Abschluss wurde wieder abgefälscht und fand den Weg ins Tor. Ein Tor auf Seiten des Heimteams machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Zuerst dreht Wolkersdorf, dann die Panthers das Spiel

In Halbzeit zwei hatten zunächst die Gäste ein gute Möglichkeit, dann vergaben die Hausherren die Topchance auf den dritten Treffer aus kurzer Distanz. Das 2:2 von Admira Panthers stellte Tranziska sicher (65.), der einen hohen Ball in den Strafraum ungehindert annehmen und im Tor versenken konnte. Der Ligaprimus traf etwas später zum 3:2 (74.). Emre Can Yesilöz schlenzte den Ball von der linken Strafraumgrenze sehenswert ins lange Kreuzeck - ein Traumtor! Die 2:3-Heimniederlage des SC Gerin Druck Wolkersdorf war Realität, als der Unparteiische die Partie letztendlich abpfiff.

Video-Highlights gibt es hier: https://www.youtube.com/live/Prpze1wHYjo?si=tecABwKr7Rt06hxs

Die Aufstellungen

Wolkersdorf Trainer: Markus Siebenhandl Markus Siebenhandl T G GR R RNr. Spieler Position 01 Maximilian Schiener Tor 04 Matthias Hager Abwehr 06 Marcel Bleyer Abwehr 20 Thomas Hochmeister Abwehr 21 Niklas Mikulanec Abwehr 07 Emanuel Rajdl Mittelfeld 10 Daniel Schöpf (K) Mittelfeld 14 Florian Waranitsch Mittelfeld 18 Thomas Petronczki Mittelfeld 27 David Lippeck Mittelfeld 11 Christian Stanic Sturm T G GR R RNr. Spieler Position 33 Maximilian Weiss Ersatz 05 Mathias Stöckl Ersatz 09 Nicolas Pulz Ersatz 16 Raffael Maier Ersatz 17 Fabian Fuchs Ersatz 37 Ahmed El Dib Ersatz.

Admira Panthers Trainer: Gerhard Fellner Gerhard Fellner T G GR R RNr. Spieler Position T Maximilian Sulek - 02 Muhammet Araz - 06 Berkant Cuhadar - 07 Antonio Cosic - 08 Markus Bachmeier - 10 Emre Can Yesilöz - 11 Jakob Tranziska - 12 Fabian Feiner - 15 Martin Krienzer (K) - 22 Emirhan Köse - 26 Adrian Jordi Koreimann - T G GR R RNr. Spieler Position ET Phillip Zivanovic Ersatz 09 Andrija Vasic Ersatz 14 Andrija Milosavljevic Ersatz 21 Niko Frasz Ersatz 24 Salim Demir Ersatz 27 Samed Suljovic Ersatz.

Für den SC Wolkersdorf gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von fünf Punkten aus vier Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Durch diese Niederlage fällt Wolkersdorf in der Tabelle auf Platz vier zurück. Vier Siege, drei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des SC Gerin Druck Wolkersdorf bei. Der SC Wolkersdorf baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Erfolgsgarant von FC Flyeralarm Admira Panthers ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 20 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Die bisherige Spielzeit von Admira Panthers ist weiter von Erfolg gekrönt. FC Flyeralarm Admira Panthers verbuchte insgesamt sechs Siege und zwei Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen. In den letzten fünf Partien rief Admira Panthers konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Am Freitag muss Wolkersdorf beim FC spusu Mistelbach ran, zeitgleich wird FC Flyeralarm Admira Panthers vom ASK Mannersdorf in Empfang genommen.

2. Landesliga Ost: SC Gerin Druck Wolkersdorf – FC Flyeralarm Admira Panthers, 2:3 (2:1)

74 Emre Can Yesiloez 2:3

65 Jakob Tranziska 2:2

46 Niklas Mikulanec 2:1

40 Niklas Mikulanec 1:1

9 Jakob Tranziska 0:1

