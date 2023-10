Admira Panthers verlängern Krise des SC Brunn/Geb.

Details Samstag, 21. Oktober 2023 00:01

2. Landesliga Ost: Rund 170 Zuschauer wollten sich das Spiel der 12. Runde nicht entgehen lassen. Der SC Brunn/Geb. konnte Admira Panthers nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. FC Flyeralarm Admira Panthers löste die Pflichtaufgabe mit Bravour.

In der Anfangsphase hatten die Gastgeber etwas mehr vom Spiel und kamen zu einigen Möglichkeiten in der Offensive. Filip Ristanic brachte aber die Gäste in der 27. Minute nach vorn. Nach einem Eckball stand Ristanic am zweiten Pfosten frei und brachte den Ball im zweiten Versuch aus spitzem Winkel im langen Eck unter. Brunn/Geb. brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Admira Panthers hatte bis zur Pause Bestand.

Zwei späte Tore bringen die Entscheidung

Die erste Chance im Spiel hatten die Heimsichen schon nach einer Minute (46.). Doch die Gäste waren effektiver. Dann verschätzte sich die Hintermannschaft der Hausherren bei einer hohen Hereingabe und Martin Krienzer beförderte das Leder zum 2:0 von FC Flyeralarm Admira Panthers über die Linie (51.). Patrick Baumeister verkürzte für den SC Brunn/Geb. später in der 61. Minute per Strafstoß auf 1:2.

Tor, Toor, Tooor für FC Flyeralarm Admira Panthers zum 1:3 Nr. 23 Luka Parkadze, wunderschönes Solo aus dem Mittelfeld mit perfektem Abschluss vor dem Tor. freak63, Ticker-Reporter

In der 89. Minute brachte Luka Parkadze das Netz für Admira Panthers zum Zappeln. Der Spitzenreiter baute die Führung in der Nachspielzeit mit einem weiteren Treffer aus (93.). Am Schluss siegte FC Flyeralarm Admira Panthers gegen den SC Brunn/Geb.

Admira Panthers klar die bessere Mannschaft. Verdienter Sieg für die Gäste. Schade, dass das Schiedsrichterteam sehr negativ aufgefallen sind. freak63, Ticker-Reporter

Trotz der Niederlage belegt Brunn/Geb. weiterhin den achten Tabellenplatz. Fünf Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat die Heimmannschaft derzeit auf dem Konto.

Wer soll Admira Panthers noch stoppen? FC Flyeralarm Admira Panthers verbuchte gegen den SC Brunn/Geb. die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 2. Landesliga Ost weiter an. Erfolgsgarant von Admira Panthers ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 30 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. FC Flyeralarm Admira Panthers knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Admira Panthers neun Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage.

Siege waren zuletzt rar gesät bei Brunn/Geb. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon fünf Spiele zurück. Admira Panthers scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Der SC Brunn/Geb. tritt am Freitag, den 27.10.2023, um 20:00 Uhr, beim FC spusu Mistelbach an. Einen Tag später (15:00 Uhr) empfängt FC Flyeralarm Admira Panthers den SV Stockerau.

2. Landesliga Ost: SC Brunn/Geb. – FC Flyeralarm Admira Panthers, 1:4 (0:1)

93 Emre Can Yesiloez 1:4

89 Luka Parkadze 1:3

61 Patrick Baumeister 1:2

51 Martin Krienzer 0:2

27 Filip Ristanic 0:1

