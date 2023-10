FC Mistelbach gewinnt beim ASK Mannersdorf deutlich

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 00:01

2. Landesliga Ost: Etwas mehr als 150 Zuschauer wollten das Spiel der 12. Runde mitverfolgen. Mannersdorf blieb gegen den FC Mistelbach chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Mistelbach ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den ASK Mannersdorf einen klaren Erfolg.

Der FC spusu Mistelbach erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Leon Aichinger traf in der dritten Minute zur frühen Führung.

Wieder mal ein "komisches Tor" gegen den ASK Mannersdorf! Stanglpass von links zur Mitte - ein Abwehrspieler des ASK stoßt den Spieler Aichinger und der stolpert so unglücklich (oder glücklich, je nach SIcht) dass er den Ball ins Tor rollt. Johannes Horvath, Ticker-Reporter

Die Gäste legten in einem nun umkämpften Spiel rund zwanzig Minuten später nach. Michael Bernhard trug sich in der 23. Spielminute in die Torschützenliste ein und stellte auf 2:0. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert.

Joker sticht: Berger-Doppelpack sorgte für klare Verhältnisse

Die Heimelf kam besser aus den Kabinen, vergab jedoch in Minute 51 die Topchance auf den Anschlusstreffer. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Sebastian Berger schnürte einen Doppelpack (61./83.), sodass der FC Mistelbach fortan mit 4:0 führte.

Mannersdorf spielt - Mistelbach schießt die Tore. Unstimmigkeiten in der Abwehr. Dau bis zur Strafraumgrenze heraussen. Schluessendlich schiebt Berger den Ball irgendwie ins Tor. Johannes Horvath, Ticker-Reporter

Letzten Endes holte Mistelbach gegen Mannersdorf drei Zähler.

Die Aufstellungen

ASK Mannersdorf: T Thomas Dau 05 Martin Eichler 06 Asim Beciri 08 Kristijan Cica 15 Thomas Polly 16 Antti Koskinen 07 Romeo Lazarevic 10 Amadeus Zenk 13 Alperen Sahinarslan 18 David Travnicek 11 Romulo Silva Santos ET Patrick Novotny 04 Leon Mayer 12 Thomas Macho 14 Fatih Altindas 20 Melih Alici 22 Julian Jech.

FC Mistelbach: 01 Richard Rickl 03 Alexander Graf 04 Niki Maslowski 05 Thomas Augustin 07 Albert Kautz 09 Michael Bernhard 10 Tomas Tok Tomas 13 Marcel Bauer 20 Alessandro Mistura 21 Etnik Iberdemaj 11 Leon Aichinger ET Süleyman Oksak 14 Matthias-Stephan Zwickl 15 Pascal Hager 19 Tobias Welzel 26 Jan Neumann 33 Sebastian Berger.

Nach der klaren Pleite gegen den FC spusu Mistelbach steht der ASK Mannersdorf mit dem Rücken zur Wand. Die formschwache Abwehr, die bis dato 25 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Mannersdorf in dieser Saison. Mannersdorf taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Nach dem errungenen Dreier hat der FC Mistelbach Position acht der 2. Landesliga Ost inne. Der Gast verbuchte insgesamt fünf Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. Mistelbach beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Nächster Prüfstein für den ASK Mannersdorf ist der ASV Vösendorf (Freitag, 19:30 Uhr). Der FC spusu Mistelbach misst sich am selben Tag mit dem SC Brunn/Geb. (20:00 Uhr).

2. Landesliga Ost: ASK Mannersdorf – FC spusu Mistelbach, 0:4 (0:2)

83 Sebastian Berger 0:4

61 Sebastian Berger 0:3

23 Michael Bernhard 0:2

3 Leon Aichinger 0:1

