Mannersdorfs Zenk zwingt Vösendorf in die Knie

2. Landesliga Ost: Der ASV Vösendorf empfing am Freitagabend vor 140 Zuschauern den ASK Mannersdorf. Mannersdorf erreichte einen 4:2-Erfolg bei Vösendorf. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich dem ASK Mannersdorf beugen mussten.

Das Spiel begann praktisch mit einem Treffer der Gäste. Amadeus Zenk sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 3:0 (2./13./30.) aus der Perspektive des Gasts. Beim 1:0 fand ein hoher Ball den Weg über die Viererkette zu Zenk und der ließ sich diese Chance nicht entgehen und traf ins lange Eck zum 1:0. In MInute 13 versenkte Zenk einen Freistoß direkt zum 2:0.

Starker Antritt von Sahinarslan über rechts - Stangler zur Mitte. Verteidiger kommt nicht an den Ball. Zenk staubt vom 11er ab. Johannes Horvath, Ticker-Reporter

Beim dritten Tor verwertete Zenk einen Flachpass von der rechten Seite aus zehn Metern. Kurz vor der Pause trafen nun auch die Heimsichen. Mathias Svoboda verkürzte für den ASV Vösendorf später in der 38. Minute auf 1:3. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Nach dem Anschlusstreffer folgt die Entscheidung

Die zweite Halbzeit war noch keine fünf Minuten alt, als das Spiel plötzlich wieder spannend zu werden schien. Für das 2:3 von Vösendorf zeichnete Jason Sprinzer verantwortlich (49.). Doch nach einer guten Stunde war das Spiel praktisch entschieden. Marco Fuchs versenkte die Kugel zum 4:2 für Mannersdorf (61.).

Fuchs nimmt sich aus 25 Metern ein Herz! Sensationeller Weitschuss genau ins Kreuzeck. Johannes Horvath, Ticker-Reporter

Der Unparteiische schickte Christoph Dober vom ASV Vösendorf mit glatt Rot vom Feld (65.). In Minute 67 versorgte Sahinarslan wieder Zenk, doch diesmal geht sein Abschluss über das Tor. Die 2:4-Heimniederlage der Heimmannschaft war Realität, als der Referee die Partie letztendlich abpfiff.

Die Aufstellungen

ASV Vösendorf: 01Thomas Trettler 03Ajdin Lubenovic 04Milan Djordjevic 08Christoph Dober 14Daniel Staudinger 19Yasin Kirimli 02Alexander Kielnhofer 09Mathias Svoboda (K) 13Valentin Holzer 06Nenad Jesic 15Jason Sprinzer Ersatz: 25Moustafa Hikal 05Nuno Petross 07Ferdinand Holdhaus 11Sascha Steinacher 16Ammar Zdralic 17Amin Sacirovic.

ASK Mannersdorf: TThomas Dau (K) 05Martin Eichler 06Asim Beciri 08Kristijan Cica 16Antti Koskinen 20Melih Alici 09Marco Fuchs 10Amadeus Zenk 13Alperen Sahinarslan 18David Travnicek 27Romulo Silva Santos ETPatrick Novotny 04Leon Mayer 07Romeo Lazarevic 15Thomas Polly 22Julian Jech.

Nach 13 absolvierten Begegnungen nimmt Vösendorf den vierten Platz in der Tabelle ein. Fünf Siege, fünf Remis und drei Niederlagen hat der ASV Vösendorf momentan auf dem Konto.

Der ASK Mannersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der Mannersdorf auf den 13. Rang kletterte. Der ASK Mannersdorf schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 27 Gegentore verdauen musste. In dieser Saison sammelte der ASK Mannersdorf bisher vier Siege und kassierte neun Niederlagen.

Am kommenden Freitag trifft Vösendorf auf den SV Horn Amateure, Mannersdorf spielt tags darauf gegen den SC Brunn/Geb.

2. Landesliga Ost: ASV Vösendorf – ASK Mannersdorf, 2:4 (1:3)

61 Marco Fuchs 2:4

49 Jason Sprinzer 2:3

38 Mathias Svoboda 1:3

30 Amadeus Zenk 0:3

13 Amadeus Zenk 0:2

2 Amadeus Zenk 0:1

