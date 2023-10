Admira Panthers halten die Distanz auf Stockerau

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 01:01

2. Landesliga Ost: Rund 70 Besucher kamen zu diesem Spiel der 13. Runde. Im Spiel FC Flyeralarm Admira Panthers gegen Stockerau trennten sich die Gegner mit einem 1:1-Remis. Der Gast erwies sich gegen Admira Panthers als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus.

In den ersten 45 Minuten entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit etwas mehr Spielanteilen für die Gastgeber. Die wohl beste Chance vergab der Kapitän der Heimelf, Martin Krienzer in Minute 17.

Topchance vom Kapitän der Panthers, Martin Krienzer. Der Keeper hält aus gut 5 Metern. freak63, Ticker-Reporter

Die Panthers hatten einige Standardsituationen, aber ohne daraus Zählbares zu lukrieren. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Später Ausgleich der Heimelf

Florian Frithum brach für den SV Stockerau den Bann und markierte in der 68. Minute die Führung. Nach 78 Minuten jubelten die Panthers schon über das 1:1, doch der Treffer wurde aberkannt.

Perfekte Hereingabe von Marco Wagner, es folgt ein Kopfballtor. Doch der Schiedsrichter hat es aberkannt. freak63, Ticker-Reporter

Für den späten Ausgleich war Filip Ristanic verantwortlich, der in der 84. Minute mit dem Kopf zur Stelle war. Am Ende stand es zwischen FC Flyeralarm Admira Panthers und Stockerau pari.

Admira Panthers führt das Feld der 2. Landesliga Ost mit 30 Punkten an. Die Offensivabteilung des Gastgebers funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 31-mal zu. FC Flyeralarm Admira Panthers weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, drei Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Admira Panthers blieb auch im siebten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von sechs Siegen nicht aus.

Der SV Stockerau bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz fünf. Prunkstück von Stockerau ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst zehn Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Der SV Stockerau verbuchte insgesamt fünf Siege, fünf Remis und drei Niederlagen. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Stockerau. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sechs.

Am kommenden Samstag tritt FC Flyeralarm Admira Panthers beim ASK Bad Vöslau an, während der SV Stockerau einen Tag zuvor den FC spusu Mistelbach empfängt.

2. Landesliga Ost: FC Flyeralarm Admira Panthers – SV Stockerau, 1:1 (0:0)

84 Filip Ristanic 1:1

68 Florian Frithum 0:1

