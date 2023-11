Last-Minute-Remis beim 1. FC Bisamberg: Ristanic wird zum Held von Admira Panthers

Details Samstag, 11. November 2023 00:01

2. Landesliga Ost: Vor etwa 120 Zuschauern empfing der 1. FC Bisamberg am 15. Spieltag die Admira Panthers. FC Flyeralarm Admira Panthers ist nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen den 1. FC Bisamberg hinausgekommen. Über das Remis konnte sich Bisamberg entschieden mehr freuen als der vermeintliche Favorit FC Flyeralarm Admira Panthers.

Für das erste Tor sorgte Martin Stehlik. In der zehnten Minute traf der Spieler der Heimmannschaft ins Schwarze. Zuvor landete der Abschluss nach einem Eckball noch an der Querlatte, doch im Nachschuss war Stehlik erfolgreich. Die Gäste hatten danach eine Topchance, als gleich frei Spieler alleine vor Bisambergs Keeper Christoph Sauer auftauchten, der Kopfball allerdings über das Tor ging. In Minute 31 wurde Admiras Emre Can Yesilöz im Strafraum zu Fall gebracht - Elfmeter. Martin Krienzer trat an und scheiterte an Christoph Sauer, der den flachen Ball aus dem Eck holte.

Elfmeter gehalten! Christian Haas II, Ticker-Reporter

Bevor es in die Pause ging, kam David Puczka auf der linken Seite alleinstehend an den Ball und hatte mit einem Schuss aus spitzem Winkel noch das 1:1 von Admira Panthers parat (40.). Doch im direkten Gegenzug schlugen die Heimischen erneut zu. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Goran Kreso das 2:1 für den 1. FC Bisamberg (40.), nachdem er einen Freistoß von der rechten Seite in die MItte brachte, Keeper Maximilian Sulek sich verschätzte und der Ball somit im Tor landete. Ein Tor auf Seiten von Bisamberg machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Später Ausgleich für die Gäste

In Halbzeit zwei versuchten die Gäste den Ausgleich zu erzwingen und die Hausherren verlegten sich auf das Konterspiel. Auf beiden Seiten lag ein Treffer in der Luft, der allerdings noch nicht fallen sollte. Für FC Flyeralarm Admira Panthers avancierte Filip Ristanic zu dem Mann, der in der Nachspielzeit mit seinem Elfmeter-Treffer zum 2:2 (93.) doch noch den Ausgleich erzielte. Bisambergs Dominik Volf sah in der selben Minuten Rot. Schließlich gingen der 1. FC Bisamberg und Admira Panthers mit einer Punkteteilung auseinander.

Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung von Bisamberg aus, sodass man nun auf dem siebten Platz steht. Der 1. FC Bisamberg verbuchte insgesamt fünf Siege, sechs Remis und vier Niederlagen. Vor fünf Spielen bejubelte Bisamberg zuletzt einen Sieg.

FC Flyeralarm Admira Panthers geht mit nun 34 Zählern auf Platz eins in die Winterpause. Offensiv sticht der Gast in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 37 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Admira Panthers weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zehn Erfolgen, vier Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Neun Spiele ist es her, dass FC Flyeralarm Admira Panthers zuletzt eine Niederlage kassierte.

2. Landesliga Ost: 1. FC Bisamberg – FC Flyeralarm Admira Panthers, 2:2 (2:1)

93 Filip Ristanic 2:2

40 Goran Kreso 2:1

40 David Puczka 1:1

10 Martin Stehlik 1:0

