Torfestival! Der SC Wolkersdorf verlängert die Krise des SV Langenlebarn

Details Samstag, 11. November 2023 00:03

2. Landesliga Ost: Am letzten Spieltag der Hinrunde sahen rund 250 Zuschauer etliche Tore und einen knappen Heimsieg. Der SC Wolkersdorf und der SV Langenlebarn lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 6:5 endete. Langenlebarn erlitt gegen Wolkersdorf erwartungsgemäß eine Niederlage.

Der SV Donau Langenlebarn geriet in der zehnten Minute, durch einen Treffer von Daniel Schöpf, ins Hintertreffen. Wer glaubte, die Gäste seien geschockt, irrte. Florian Slama machte unmittelbar nach dem Rückschlag per Strafstoß den Ausgleich perfekt (13.). Langenlebarns Günter Eder versenkte die Kugel in der 23. Minute zum 2:1. Aus der Ruhe ließ sich der SC Gerin Druck Wolkersdorf nicht bringen. Emanuel Rajdl erzielte wenig später den 2:2-Ausgleich (26.). Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen.

Tore und Spannung bis zum Ende

Die Gastgeber erwischten auch in Halbzeit zwei den besseren Start. In der 51. Minute brachte David Lippeck den Ball im Netz von Langenlebarn unter und den SC Wolkersdorf mit 3:2 in Front. Der SV Donau Langenlebarn zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Slama (55.) und Marcel Bleyer (56.) mit ihren Treffern das Spiel binnen einer MInute. Doch wieder sollte das Spiel kippen. Rajdl schockte den SV Langenlebarn und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für den SC Wolkersdorf (60./71.) auf 5:4. Das 6:4 ließ Wolkersdorf zum sechsten Mal und Daniel Schöpf zum weziten Mal im Match jubeln (77.). Es folgte der Anschlusstreffer für Langenlebarn – bereits der dritte für Slama. Nun stand es nur noch 5:6 (90.). Schließlich strich der SC Gerin Druck Wolkersdorf die Optimalausbeute gegen den SV Donau Langenlebarn ein.

Im letzten Hinrundenspiel errang der SC Wolkersdorf drei Zähler und weist als Tabellenzweiter nun insgesamt 31 Punkte auf. Offensiv konnte der Heimmannschaft in der 2. Landesliga Ost kaum jemand das Wasser reichen, was die 35 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Wolkersdorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, vier Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor.

Den Kampf um die Klasse geht der SV Langenlebarn in der Rückrunde von der 15. Position an. In der Defensive drückt der Schuh bei Langenlebarn, was in den 41 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Nun musste sich der SV Donau Langenlebarn schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Dem SV Langenlebarn klebt das Pech weiter an den Füßen. Die Niederlage gegen den SC Gerin Druck Wolkersdorf war bereits die fünfte am Stück in der Liga. Sechs Spiele währt bereits die Serie, in der der SC Wolkersdorf ungeschlagen ist.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 10.03.2024 empfängt Wolkersdorf dann im nächsten Spiel die TSU NeuMed Obergänserndorf, während Langenlebarn am gleichen Tag bei FC Flyeralarm Admira Panthers antritt.

2. Landesliga Ost: SC Gerin Druck Wolkersdorf – SV Donau Langenlebarn, 6:5 (2:2)

90 Florian Slama 6:5

77 Daniel Schoepf 6:4

71 Emanuel Rajdl 5:4

60 Emanuel Rajdl 4:4

56 Eigentor durch Marcel Bleyer 3:4

55 Florian Slama 3:3

51 David Lippeck 3:2

26 Emanuel Rajdl 2:2

23 Guenter Eder 1:2

13 Florian Slama 1:1

10 Daniel Schoepf 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.