Befreiungsschlag des SV Langenlebarn beim ASK Bad Vöslau

Spielberichte

Details Sonntag, 07. April 2024 04:49

2. Landesliga Ost: Ein Tor machte den Unterschied – der SV Donau Langenlebarn siegte vor mehr als 250 Zuschauern mit 2:1 gegen den ASK Bad Vöslau. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Hinspiel war Bad Vöslau in einem Match auf Augenhöhe ein 2:1-Sieg geglückt.

Die ersten 45 Minuten brachten beiden Teams keinen Vorteil und den Zuschauern keine Tore zu bewundern. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Slama-Doppelpack bringt den Sieg

Nach einer knappen Stunde jubelten dann die Gastgeber über die 1:0-Führung. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Mert Mustafa Ekinci sein Team in der 58. Minute. Doch in den Schlussminuten schlug Langenlebarns Slama gleich doppelt zu. Florian Slama schockte den ASK Bad Vöslau und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für den SV Langenlebarn (74./83.). Am Ende verbuchte Langenlebarn gegen Bad Vöslau einen Sieg.

Der ASK Bad Vöslau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Tabelle liegen die Gastgeber nach der Pleite weiter auf dem 13. Rang. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur sechs Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten von Bad Vöslau alles andere als positiv. Die letzten Auftritte des ASK Bad Vöslau waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Für den SV Donau Langenlebarn ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Mit erschreckenden 49 Gegentoren stellen die Gäste die schlechteste Abwehr der Liga. Vier Siege, drei Remis und 13 Niederlagen hat der SV Langenlebarn derzeit auf dem Konto. Die Fans warteten eine gefühlte Ewigkeit auf einen Erfolg von Langenlebarn, der nach nunmehr zehn sieglosen Spielen endlich gefeiert werden konnte. Damit ist dem SV Donau Langenlebarn zumindest ein kleiner Befreiungsschlag gelungen.

Nächster Prüfstein für Bad Vöslau ist die TSU NeuMed Obergänserndorf (Sonntag, 16:30 Uhr). Der SV Langenlebarn misst sich am selben Tag mit dem 1. FC Bisamberg (11:00 Uhr).

2. Landesliga Ost: ASK Bad Vöslau – SV Donau Langenlebarn, 1:2 (0:0)

83 Florian Slama 1:2

74 Florian Slama 1:1

58 Mert Mustafa Ekinci 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.