Der SV Langenlebarn und der 1. FC Bisamberg trennen sich unentschieden

Details Sonntag, 14. April 2024 18:37

Der 1. FC Bisamberg konnte sich auswärts gegen Langenlebarn einen Punkt erkämpfen. Die Truppe von Trainer Sascha Pichler konnte durch eine kämpferische Leistung ihren dritten Auswärtspunkt einfahren. Wir haben mit ihm über das Spiel, die Heimstärke und die Auswärtsschwäche, sowie über die Leistung des Unparteiischen gesprochen.

Ein enges Spiel

„In Anbetracht des Kaders, war es ganz in Ordnung. Man muss aber schon sagen, der Punkt war sehr, sehr glücklich.“ Dies ist die Antwort des Trainers Sascha Pichler auf die Frage nach dem Grad der Zufriedenheit. Denn seine Mannschaft war über weite Strecken des Spiels nicht tonangebend. Doch in der 27. Minute schaffte man es durch ein Tor von Leo Aichinger in Führung zu gehen. Dieses Ergebnis konnte man dann auch bis in die 78. Spielminute halten, ehe Elvis Osmani den Ausgleich für die Gastgeber erzielte. Dies war der Schlusspunkt der Partie.

Kuriose Verwarnung des Trainers Sascha Pichler

In Minute 42 wurde der Trainer Sascha Pichler mit einer gelben Karte verwarnt. Dieser erklärt uns zu dieser Situation folgendes: „Ich verstehe auch nicht wirklich, warum ich eine Karte bekommen hab, der Herr Schiedsrichter konnte es mir auch nicht erklären. Es war irgendein Zuschauer, der hinter mir gestanden ist, der etwas reingeschrien hat, und der der Schiedsrichter dachte wohl, dass ich das war.“ Des Weiteren verriet er uns, dass er nicht zufrieden mit der Leistung des Unparteiischen heute war, doch meinte zusätzlich noch: „Die Schiedsrichter haben es natürlich immer schwer.“

Heimstärke und Auswärtsschwäche

Dieses Unentschieden brachte für den 1. FC den dritten Auswärtspunkt dieser Saison ein. Während man mit dieser Statistik nur Tabellenschlusslicht Obergänserndorf hinter sich lässt, begeistert man mit einer anderen Statistik. In der Heimtabelle liegt man auf Position zwei, in dieser Spielzeit spielte bis jetzt nur der SV Stockerau vor eigenem Publikum besser. „Das Problem haben wir schon in der Hinrunde gehabt, ich glaube das ist eine mentale Geschichte.“ So schätzt der Trainer diesen Unterschied zwischen Heim- und Auswärtsspielen ein.

Ausblick auf die nächste Runde

Aus Sicht der Bisamberger spielt man nächste Runde glücklicherweise wieder auf eigenem Boden. In einem Derby gegen Obergänserndorf geht es um ganz wichtige Punkte für beide Mannschaften. Obwohl man im Moment ein paar Zähler Vorsprung auf das Tabellenende hat, möchte man sich so weit es geht vom Abstiegskampf entfernen. Denn in einer so offenen Liga, ist es unmöglich sich auf seinem Polster auszuruhen. Es geht darum jede Woche eine starke Leistung zu bringen und so viele Punkte wie möglich zu sammeln.

