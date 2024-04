Der 1. FC Bisamberg holt gegen Sierndorf ein Remis

Spielberichte

Der 1. FC Bisamberg und der SV Sierndorf trennen sich am Samstagnachmittag mit einem 1:1 Unentschieden. Die beiden Mannschaften, welche nun beide bei 26 Punkten stehen, lieferten sich ein packendes Duell bis zum Schluss. Wie zufrieden er mit der Leistung seiner Mannschaft ist und ob diese in dieser Spielzeit noch etwas mit dem Abstieg zu tun haben werde, das und vieles mehr haben wir Bisamberg-Coach Sascha Pichler gefragt.

Ein packendes Duell

Der SV Sierndorf ging wohl nicht zuletzt wegen des Heimvorteils als Favorit in diese Partie, und dies, obwohl die beiden Teams auf dem Papier nichts trennt. In der ersten Halbzeit war es ein umkämpftes Spiel mit spielerischen Vorteilen für die Gastgeber. Doch überraschenderweise, konnte Bisamberg durch ein Tor von Markus Knebel mit 1:0 in Führung gehen. Mit diesem Zwischenstand ging es dann in die Kabine. In der zweiten Spielhälfte drückten die Hausherren dann auf den Ausgleich. „Man muss schon sagen, Sierndorf war eine Klasse stärker, hatten sicher fünf, sechs, sieben Chancen wo sie ein Tor hätten machen müssen, haben sie aber nicht.“ So schätzt Sascha Pichler die heutige Begegnung ein. In der 60. Minute sah der bereits in der 45. Minute verwarnte Lukas Hansmann seine zweite gelbe Karte, und musste dementsprechend vom Platz. Dies erhöhte den Druck auf die Bisamberger Abwehr natürlich noch mehr, da nun ein Spieler am Platz fehlte. So gelang den Gastgebern in der 89. Minute schlussendlich doch der langersehnte Ausgleich durch einen Treffer von Dominik Silberbauer. Das 1:1 war gleichzeitig auch der Endstand der Partie.

Abstiegskampf?

„Solange es rechnerisch noch möglich ist, darf man es nicht aus dem Blick verlieren. Wir werden sicher noch die ein oder anderen Punkte brauchen.“ Dies sind die Worte des Coaches des 1. FC über die Tabellensituation in der Liga. Des Weiteren berichtete er uns, es sei „notwendig, den Kader im nächsten Sommer zu verändern“ wenn man in der nächsten Spielzeit die Klasse halten möchte.

Der nächste Gegner

Nächste Woche spielt Bisamberg gegen Vösendorf. Kein leichter Gegner, aber ein Duell auf Augenhöhe. „Ich glaube nicht das Vösendorf so der große Favorit ist am nächsten Freitag“. Es verspricht also auch nächstes Wochenende wieder ein packendes Spiel zu werden.

