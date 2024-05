Sierndorf macht das Spiel gegen Langenlebarn fast noch einmal spannend, holt am Ende aber die drei Punkte

Spielberichte

Der SV Sierndorf kann sich auswärts gegen Langenlebarn behaupten. Mit einem 3:2 Erfolg gelingt es dem SV wichtige drei Punkte einzufahren. Im Tabellenmittelfeld spitzt sich die Lage zu, Platz zwölf bis Platz acht sind nur durch fünf Punkte getrennt. Wir haben Sierndorf-Coach Rene Herbst gefragt, wie zufrieden er mit der mannschaftlichen Leistung ist, sowie die nächsten Wochen des Vereins aussehen werden.

Eine schlechte Chancenverwertung macht die Partie noch einmal spannend

„Mit den drei Punkten bin ich schon sehr zufrieden, […] wir führen 3:1, haben Chancen aufs 4:1,5:1 oder 6:1, aber wie schon in den letzten Wochen muss ich mit der Chancenverwertung ein bisschen hadern.“ Dies sind die Worte des Trainers der Gäste. Die vergebenen Möglichkeiten sollten Sierndorf dann fast noch zum Verhängnis werden. Denn nach einem umstrittenen Foul im Strafraum und einer gelb-roten Karte für Christopher Fend, kann Florian Slama per Elfmeter in der 90. Minute noch einmal verkürzen. Denn dadurch „ist es natürlich noch einmal unangenehm, wenn die Partie so gut wie gewonnen war, mit einem Mann weniger.“ Allerdings kann Langenlebarn danach keine entscheidenden Akzente mehr setzen und das Spiel endet mit 3:2 aus Sicht der Gäste.

Ein Hattrick für Nico Bock

Zur Leistung seines Torjägers Nico Bock, welcher alle drei Sierndorfer Treffer erzielte, meinte Rene Herbst, „Nico hat sich endlich einmal belohnt heute, kann vier, fünf, sechs Tore machen, wenn er noch ein bisschen gieriger ist, ist vielleicht ein bisschen seiner Jugend geschuldet, dass er da manchmal etwas fahrlässig ist.“ Doch abschließend lobt der Trainer noch das Sturmtalent: „Aber dennoch war seine Leistung natürlich super, er war ein wesentlicher Grund, warum wir heute gewonnen haben.“

Ein Schritt in die richtige Richtung

Doch nicht nur Nico Bock, sondern die gesamte Mannschaft hat sich im Vergleich zum Herbst deutlich weiterentwickelt. „Wir haben uns im Winter natürlich mit Spielern verstärkt, es war in der Hinrunde so, dass wir viele Ausfälle hatten. […] Wir haben jetzt sechs Spiele, die wollen wir natürlich auch alle gewinnen. Jetzt haben wir Spiele gegen die hinteren Mannschaften.“ Dabei spricht der Trainer des SV die verbleibenden Spiele an, welche allesamt gegen Teams in der unteren Tabellenhälfte sind.

Ein Ziel für die Saison ist auch klar definiert: „Wir wollen auf jeden Fall einstellig sein, den achten Platz wollen wir auf jeden Fall noch holen.“

