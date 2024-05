Überzeugender Sieg der Admira Panthers gegen ASK Mannersdorf

Spielberichte

Details Samstag, 11. Mai 2024 18:46

Im beeindruckenden Schlagabtausch der 25. Runde der 2. Landesliga Ost lieferten die Admira Panthers eine dominante Vorstellung gegen den ASK Mannersdorf. Mit einem Endstand von 7:1 zeigte die Heimmannschaft eine überlegene Leistung und konnte das Spiel deutlich für sich entscheiden.

Admira dominiert von Beginn an

Das Spiel begann sofort mit hohem Tempo seitens der Admira Panthers, die schon in den ersten Minuten die Kontrolle übernahmen. Ein früher Warnschuss in der 3. Minute setzte die Mannersdorfer unter Druck, der sich kurz darauf im ersten Tor der Partie niederschlug. In der 13. Minute nutzte Jan Murgas eine Schwäche in der Mannersdorfer Defensive und erzielte das 1:0. Nur acht Minuten später, in der 21. Minute, baute Marco Wagner die Führung durch einen unglücklichen Abpraller von einem Mannersdorfer Verteidiger aus.

Die Mannersdorfer kamen kaum zu nennenswerten Aktionen, während die Panthers ihre Führung weiter ausbauten. Mamina Badji, der an diesem Tag eine herausragende Form zeigte, traf in der 22. Minute zum 3:0 und legte in der 33. Minute nach, um die Führung auf 4:0 zu erhöhen. Mit diesem Stand ging es in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit bringt weitere Tore für Admira

Nach der Halbzeitpause ließen die Admira Panthers nicht nach und setzten ihre beeindruckende Leistung fort. Luka Parkadze erzielte in der 77. Minute das 5:0, kurz bevor ASK Mannersdorf durch Amadeus Zenk in der 78. Minute den Ehrentreffer zum 5:1 erzielte. Trotz dieses Gegentors behielt Admira die Kontrolle über das Spiel und erzielte durch Emirhan Köse in der 80. Minute das 6:1.

Die Schlussphase des Spiels zeigte die Panthers weiter in Angriffslaune. Andrej Stevanovic setzte mit seinem Tor in der 85. Minute den Schlusspunkt zum 7:1. Dieses letzte Tor unterstrich die Überlegenheit der Admira Panthers in diesem Spiel. Trotz einiger Wechsel auf beiden Seiten blieb das Kräfteverhältnis unverändert, und das Spiel endete mit einem klaren Sieg für die Heimmannschaft.

Der beeindruckende Sieg der Admira Panthers verstärkt ihre Position in der Liga und hinterlässt bei den Fans und Gegnern einen starken Eindruck. ASK Mannersdorf muss sich von dieser schweren Niederlage erholen und nach Lösungen suchen, um in den kommenden Spielen wieder zu alter Stärke zurückzufinden.

Das Spiel wurde schließlich nach einer überzeugenden Leistung der Admira Panthers ohne Nachspielzeit beendet, was die Effektivität und Effizienz ihres Spiels an diesem Tag unterstreicht.

2. Landesliga Ost: Admira Panthers : Mannersdorf - 7:1 (4:0)

85 Andrej Stevanovic 7:1

80 Emirhan Köse 6:1

78 Amadeus Zenk 5:1

77 Luka Parkadze 5:0

33 Mamina Badji 4:0

22 Mamina Badji 3:0

21 Marco Wagner 2:0

13 Jan Murgas 1:0

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Johannes Horvath erstellt.

