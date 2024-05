Florian Frithum führt SV Stockerau zum Sieg gegen ASK Ebreichsdorf

Spielberichte

Im Zuge der 26. Runde der 2. Landesliga Ost behielt SV Stockerau am heutigen Freitag zu Hause gegen ASK Ebreichsdorf mit 2:0 die Oberhand. Dank einer starken Leistung von Florian Frithum, der beide Tore für die Heimmannschaft erzielte, sicherten sich die Stockerauer wichtige drei Punkte in ihrem Kampf um die Tabellenspitze.

Schneller Führungstreffer setzt Ebreichsdorf unter Druck

Die Partie begann mit hohem Tempo, wobei der SV Stockerau von Anfang an das Heft in die Hand nahm. Bereits in der 15. Minute nutzte Florian Frithum eine Möglichkeit, indem er einen Abpraller direkt im Netz unterbrachte und somit die Führung für die Heimmannschaft erzielte. Dieses Tor gab den Stockerauern deutlich Auftrieb, und sie dominierten die erste Halbzeit weiterhin. Trotz einiger Versuche der Ebreichsdorfer, ins Spiel zu finden, gelang es ihnen nicht, den Ausgleich zu erzielen, was größtenteils der soliden Abwehrarbeit und hervorragenden Paraden von Benedikt Umschaden im Tor der Stockerauer zu verdanken war.

Zweites Tor nach der Halbzeit besiegelt den Erfolg

Kurz nach der Pause konnte SV Stockerau seine Führung ausbauen. In der 52. Minute spielte Cedric Dalmeida eine entscheidende Rolle, als er eine flache Hereingabe von rechts in den Strafraum brachte. Thomas Jackel verlängerte den Ball geschickt zum langen Eck, wo wiederum Florian Frithum zur Stelle war und den Ball über die Linie drückte. Mit diesem zweiten Treffer erhöhte sich der Druck auf die Gäste erheblich. ASK Ebreichsdorf bemühte sich, den Anschlusstreffer zu erzielen, und hatte durch Nikola Zivotic einige gute Chancen, die jedoch entweder knapp am Ziel vorbeigingen oder von Umschaden pariert wurden.

In den Schlussminuten des Spiels versuchten die Ebreichsdorfer alles, um doch noch einen Punkt zu retten. Tarik Yildiz hatte in der Nachspielzeit die beste Chance für die Gäste, aber sein Nachschuss nach einem Flachschuss von Zivotic konnte von Umschaden sicher gehalten werden. Trotz der Bemühungen der Gäste blieb es beim 2:0 für SV Stockerau, was letztendlich den Endstand bedeutete.

