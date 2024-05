SC Katzelsdorf dreht auf: Klarer Sieg gegen 1. FC Bisamberg

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 01:59

In einer packenden Begegnung der 26. Runde in der 2. Landesliga Ost setzte sich der SC Katzelsdorf mit einem klaren 3:1 gegen den 1. FC Bisamberg durch. Die Katzelsdorfer zeigten eine beeindruckende Leistung und sicherten sich wichtige drei Punkte auf fremdem Terrain. Trotz eines späten Tores der Bisamberger dominierte der SC Katzelsdorf größtenteils das Spielgeschehen.

Früher Vorsprung für Katzelsdorf

Bereits in der 14. Minute zeigte Matej Sabados seine Klasse, als er den SC Katzelsdorf mit einem gezielten Schuss in Führung brachte. Dieses frühe Tor setzte die Bisamberger unter Druck und ermöglichte es den Katzelsdorfern, das Spiel weitgehend zu kontrollieren. Nur acht Minuten später, in der 22. Minute, verdoppelte Sabados mit einem weiteren präzisen Treffer die Führung für die Gäste. Seine herausragende Leistung im ersten Durchgang sorgte für einen komfortablen 2:0-Vorsprung zur Halbzeit.

Katzelsdorf baut die Führung aus, Bisamberg antwortet zu spät

Nach der Pause setzte der SC Katzelsdorf seine dominante Vorstellung fort. In der 53. Minute war es Bernhard Fucik, der das Leder zum 3:0 ins Netz beförderte und damit praktisch die Vorentscheidung herbeiführte. Der Sportclub Katzelsdorf spielte mit hoher Konzentration und ließ wenig Chancen für die Bisamberger zu.

Der 1. FC Bisamberg, angeführt von Trainer Sascha Pichler, versuchte, sich ins Spiel zurückzukämpfen und erzielte schließlich in der 77. Minute den Ehrentreffer. Peter Zöch, der sich durch die Abwehrreihen kämpfte, konnte den Ball erfolgreich im Tor der Katzelsdorfer unterbringen und den Stand auf 1:3 verkürzen. Trotz dieses späten Aufbäumens reichte die Zeit nicht aus, um das Blatt noch zu wenden.

Als das Spiel in der 90. Minute abgepfiffen wurde, stand es 3:1 für den SC Katzelsdorf, der sich durch diesen Sieg weiterhin Hoffnungen auf einen vorderen Tabellenplatz macht. Der 1. FC Bisamberg hingegen muss sich von dieser Niederlage erholen und in den kommenden Spielen eine stärkere Leistung zeigen, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Die Taktik von Katzelsdorfs Trainer Christoph Knaller ging auf, indem sein Team von Beginn an aggressiv auftrat und die Bisamberger nicht ins Spiel kommen ließ. Der 1. FC Bisamberg muss seine Defensive stabilisieren, um in zukünftigen Partien besser zu bestehen. Der SC Katzelsdorf hingegen kann mit Zuversicht in die nächsten Runden gehen, gestärkt durch eine solide Leistung und wichtige Auswärtspunkte.

2. Landesliga Ost: Bisamberg : Katzelsdorf - 1:3 (0:2)

77 Peter Zöch 1:3

53 Bernhard Fucik 0:3

22 Matej Sabados 0:2

14 Matej Sabados 0:1

