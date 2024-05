Packendes Unentschieden: SV Langenlebarn und SV Horn Amateure teilen Punkte

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 02:06

In einer dramatischen Begegnung der 26. Runde in der 2. Landesliga Ost konnten sich SV Langenlebarn und SV Horn Amateure nicht voneinander absetzen und trennten sich mit einem 2:2-Unentschieden. Das Spiel war geprägt von Wendungen, einem verschossenen Elfmeter und hart umkämpften Aktionen, die die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem hielten.

Früher Vorteil für die Gastgeber

Das Match begann furios für die Gastgeber aus Langenlebarn. Bereits in der 11. Minute konnte Patrick Jirout, bei seinem ersten Treffer in der Kampfmannschaft, das 1:0 erzielen. Dieser frühe Treffer setzte die Horner unter Druck, welche jedoch nicht lange brauchten, um zurückzuschlagen. In der 20. Minute gelang Luka Popovic der Ausgleich für die Horn Amateure, was das Spiel wieder vollkommen offen gestaltete.

Die Partie nahm weiter an Intensität zu, und beide Teams kämpften mit großem Einsatz um jeden Ball. Die Zuschauer sahen ein offenes Schlagabtausch, wobei beide Mannschaften versuchten, die Führung zu übernehmen. Doch es war erneut Luka Popovic, der in der 53. Minute nachlegte und die Horn Amateure mit 2:1 in Führung brachte. Sein zweiter Treffer des Abends zeigte seine Qualitäten und war ein schwerer Schlag für die Gastgeber.

Spannung bis zum Schluss

Nach dem Rückstand zeigte SV Langenlebarn jedoch Charakter und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 57. Minute erhielten sie einen Elfmeter, den Florian Slama souverän verwandelte und somit das Spiel wieder ausglich. Dieser Treffer brachte neuen Schwung in die Begegnung, und Langenlebarn drängte auf den Führungstreffer.

Elfer verschossen! Dan2272, Ticker-Reporter

In den Schlussminuten des Spiels gab es noch einmal Aufregung, als SV Langenlebarn einen weiteren Elfmeter zugesprochen bekam. Doch der Versuch in der 88. Minute wurde verschossen, und die Chance zur späten Führung war vertan. Zusätzlich gab es eine strittige Abseitsentscheidung gegen Eder Günter von Langenlebarn, die für weitere Diskussionen sorgte.

Trotz der hitzigen Schlussphase und einiger umstrittener Entscheidungen endete das Match mit einem 2:2-Unentschieden. Beide Teams zeigten eine leidenschaftliche Leistung und obwohl die Horner über das Ergebnis überrascht schienen, können beide Mannschaften mit dem Punktgewinn zufrieden sein. Dieses Unentschieden lässt beide Teams nachdenklich zurück, aber auch mit der Erkenntnis, dass sie bis zum letzten Moment um jeden Punkt kämpfen können.

Das Spiel war ein echtes Highlight der Runde und zeigte einmal mehr, warum die 2. Landesliga Ost für ihre Spannung und ihre unvorhersehbaren Ergebnisse bekannt ist.

2. Landesliga Ost: Langenlebarn : Horn Amateure - 2:2 (1:1)

57 Florian Slama 2:2

53 Luka Popovic 1:2

20 Luka Popovic 1:1

11 Patrick Jirout 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.