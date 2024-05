ASK Ebreichsdorf gelingt souveräner Heimsieg über ASK Bad Vöslau

Spielberichte

Details Freitag, 24. Mai 2024 21:32

In einem spannenden Freitagsspiel zeigte der ASK Ebreichsdorf eine dominante Leistung gegen den ASK Bad Vöslau. Mit einem fulminanten 4:0 sicherten sich die Ebreichsdorfer einen wohlverdienten Sieg in der 27. Runde der 2. Landesliga Ost. Die Tore verteilten sich dabei über beide Halbzeiten, was den Gastgebern einen komfortablen Vorsprung ermöglichte.

Frühe Führung der Hausherren und kontinuierlicher Druck

Der Arbeitersportklub Ebreichsdorf zeigte von Beginn an, dass sie das Heft des Handelns in der Hand hielten. Schon in der 11. Minute eröffnete Markus Pavic mit einem schnellen Konter und einem präzisen Linksschuss das Torfestival zum 1:0. Die Ebreichsdorfer bauten ihren Vorsprung schnell aus, als Nikola Zivotic in der 17. Minute einen Elfmeter souverän verwandelte und das Spiel auf 2:0 stellte. Dieses frühe Polster gab den Gastgebern die nötige Sicherheit, um das Spielgeschehen weitestgehend zu kontrollieren.

Während der ersten Halbzeit waren die Vöslauer bemüht, das hohe Tempo der Ebreichsdorfer mitzugehen, konnten jedoch keine zählbaren Chancen kreieren. Die Ebreichsdorfer, weiterhin aggressiv und zielstrebig, verpassten es hingegen knapp, ihre Führung weiter auszubauen, was die Spannung für die zweite Halbzeit erhöhte.

Zweite Halbzeit: Ebreichsdorf setzt noch einen drauf

Nach der Pause kamen beide Teams unverändert zurück auf das Feld, und die Ebreichsdorfer knüpften nahtlos an ihre erste Halbzeit an. In der 56. Minute brillierten sie erneut durch eine exzellente Kombination von Nikola Zivotic und Patrick Haas, wobei letzterer den Ball zum 3:0 einschoss. Patrick Haas zeigte sich weiterhin in Topform und nutzte in der 67. Minute eine herausragende Vorarbeit von Volkan Düzgün, um mit seinem zweiten Tor des Abends auf 4:0 zu erhöhen. Die Ebreichsdorfer drängten daraufhin weiter auf das fünfte Tor, doch trotz mehrerer Chancen blieb es beim 4:0 Endstand.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Bernhard Leitgeber erstellt.

