FC Mistelbach erkämpft knappen Sieg gegen ASK Mannersdorf

In einem intensiven Match der 27. Runde in der 2. Landesliga Ost errang der FC Mistelbach einen knappen 3:2-Sieg gegen den ASK Mannersdorf. Die Partie war geprägt von dramatischen Wendungen und entscheidenden Momenten, die bis zum Schlusspfiff für Spannung sorgten - über mangelnden Unterhaltungswert konnten sich die Fans an diesem Freitag wahrlich nicht beklagen.

Auftakt nach Maß für die Mistelbacher

Der FC Mistelbach startete energisch in das Spiel und dominierte die frühen Minuten, was in der 27. Minute durch ein Tor von Iberdemaj belohnt wurde. Nach einem Ballverlust von Luscik der Mannersdorfer schalteten die Mistelbacher schnell um und Iberdemaj konnte unbedrängt zum 1:0 einschieben. Die Heimmannschaft baute ihren Vorsprung weiter aus, als Halilovic kurz vor der Halbzeitpause nach einem Eckball hochstieg und den Ball per Kopf zum 2:0 im Netz unterbrachte.

Die Gäste aus Mannersdorf waren keineswegs chancenlos und zeigten einige gute Aktionen im Spiel nach vorn, doch der entscheidende Pass fehlte häufig. Dennoch gab das Team nicht auf und kämpfte sich in die Partie zurück, was das Spielgeschehen spannend hielt.

Mannersdorf kämpft, aber Mistelbach behält die Oberhand

Nach der Pause kam der ASK Mannersdorf mit erneuerter Energie zurück und drängte auf den Anschlusstreffer. Der Gegenstoß der Mistelbacher in der 62. Minute durch Tok zum zwischenzeitlichen 3:0 hatte das Momentum kurzzeitig wieder zugunsten der Heimmannschaft verschoben. Die Mistelbacher verteidigten geschickt, doch in der 65. Minute erzielte Chyla mit einem spektakulären Weitschuss aus 25-30 Metern den Treffer zum 3:1.

Die letzten Minuten des Spiels waren besonders dramatisch. Der ASK Mannersdorf drückte vehement auf den Anschlusstreffer, was schließlich in der 87. Minute durch Dau gelang, der einen Eckball mit der Brust annahm, sich drehte und den Ball zum 3:2 Endstand einschoss. Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt, als in der 90. Minute Jech vom ASK Mannersdorf die Rote Karte sah, was die Bemühungen der Gäste, das Spiel noch zu drehen, zusätzlich erschwerte.

Obwohl die Mannersdorfer bis zum Schlusspfiff um jeden Ball kämpften, konnte der FC Mistelbach den knappen Vorsprung über die Zeit retten und sicherte sich drei wichtige Punkte.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Johannes Horvath erstellt.

