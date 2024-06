Der SC Brunn am Gebirge siegt bei Torfestival gegen Mistelbach

Spielberichte

Freitag, 31. Mai 2024

Der SC Brunn am Gebirge konnte sich nach einem torreichen Spiel gegen den FC Mistelbach durchsetzen. Die Mannschaften waren vor der Partie unmittelbare Tabellennachbarn, die Spannung war also praktisch vorprogrammiert. Auf einem nassen Rasen mussten beide Teams alles geben, um am Ende die drei Punkte erringen zu können. Wir haben den Coach der Gastgeber aus Brunn am Gebirge, Robert Schiener, zu dem Match interviewt.

Eine ereignissreiche erste Halbzeit

Das Spiel startete furios, bereits in Minute zwei konnten die Hausherren in Person von Julian Uhlig in Führung gehen. Doch auch Mistelbach spielte in der Anfangsphase gut mit, war teilweise sogar die bessere Mannschaft. Doch mit zwei schnellen Kontern konnten die Gastgeber in der 32. Minute durch Julian Uhlig, und in der 39. Minute durch Klemens Obitsch, nachlegen. Es stand also kurz vor der Pause 3:0. Doch „die ersten drei Tore waren ein bisschen gegen den Spielverlauf, Mistelbach hat schon sehr gut agiert.“ Kurz vor der Pause konnten die Gäste dann auf 3:1 verkürzen.

DIe Spannung hält nach dem Seitenwechsel an

Nach dem Seitenwechsel war es weiterhin ein sehr offenes Spiel, mit Gelegenheiten auf beiden Seiten. Doch wieder war es der Sc, der zuerst zuschlug. Julian Uhlig konnte seinen Hattrick in der 49. Spielminute perfekt machen. Allerdings gelang es Mistelbach, fünf Minuten später durch Albert Kautz auf 4:2 zu stellen, und somit die Spannung im Match aufrecht zu erhalten. Für die Vorentscheidung sorgte dann der Bruder des dreifachen Torschützen, Florian Uhlig traf in der 66. Minute zum 5:2. Doch Schluss war noch lange nicht, Julian Neumann netzte für die Gäste nochmal in der 78. Minute ein. Das Spiel endete 5:3 aus Sicht der Hausherren.

Verregnete Tage

Nachdem heute die Partie zwischen Ebreichsdorf und Bisamberg abgesagt werden musste, gab es auch die Befürchtung, diese Partie würde im wortwörtlichsten Sinne ins Wasser fallen. Zu den Witterungsbedingungen meinte der Coach: „Nein, das war kein Problem für uns, haben meine Spieler auch so empfunden, also es war kein Problem.“

Die kommende Begegnung

In der nächsten Runde empfängt man Mannersdorf, eine hochmotivierte Truppe mitten im Abstiegskampf. „Die haben grad ein bisschen ein Lauf […], aber sie haben mit dem Abstieg eigentlich nicht mehr so viel zu tun, da sind andere mehr involviert. Wir werden sicher ein gutes Spiel machen.“



Die Besten: Julian Uhlig (Angriff), Florian Uhlig (Angriff), Klemens Obitsch (Angriff)

