Der SC Wolkersdorf schießt Bad Vöslau noch tiefer in die Krise

Spielberichte

Details Samstag, 01. Juni 2024 19:41

Der SC Wolkersdorf konnte sich am Samstagnachmittag in Bad Vöslau gegen das Tabellenschlusslicht durchsetzen. Für die Hausherren ist diese Niederlage ein weiterer Rückschlag im Abstiegskampf. Es fehlen zwar nur drei Punkte auf den rettenden Platz 14, allerdings lässt ein extrem schwieriges Restprogramm die Hoffnung schnell ersticken. Für die Gäste aus Wolkersdorf sieht es allerdings deutlich rosiger aus. Wir haben den Trainer Markus Siebenhandl zum heutigen Match interviewt.

Die Magie des Abstiegskampfes?

Die Favoritenrolle lag vor dem Match eindeutig auf Seiten der Gäste. Doch in den vergangenen Wochen konnten sich schon oft vermeintlich schwächere Teams gegen „die Großen“ durchsetzen. Im Kampf um den Klassenerhalt scheinen neue Kräfte mobilisiert zu werden, um die nötigen Punkte zu holen. Doch Wolkersdorf hatte etwas dagegen, dass sich dieser Trend fortsetzte. Von Beginn an spielte der SC stark auf, war mit einem Pfostentreffer im Unglück, ehe Oliver Ifkovits in der 31. Minute durch eine Standardsituation zum 1:0 einnetzte. Auch danach drückten die Gäste weiter aufs Tempo. Kurz vor der Pause, in Spielminute 42, erhöhte Fabian Stöckl auf 2:0. Mit diesem Zwischenstand ging es in die Kabine. Der Coach des SC sagt dazu folgendes: „Es war nicht ganz das, was wir uns vorgenommen haben. Wir wollten ruhiger im Ballbesitz bleiben und mehr spielerische Lösungen finden."

Ein Aufreger in der zweiten Hälfte

In Halbzeit zwei spielten die Gäste weiter ihren Stiefel runter. Doch in der 64. Minute gab es einen kurzen Schreckmoment, als Daniel Schöpf mit einer glatten roten Karte vom Platz flog. Doch auch in Unterzahl ließ sich Wolkersdorf nicht beirren. In Minute 83 sorgte Florian Waranitsch mit seinem Treffer zum 3:0 für die Vorentscheidung. Dies war gleichzeitig der Endstand der Partie.

Die Motivation lässt auch gegen Saisonende nicht nach

Wolkersdorf spielte, obwohl die Aufstiegsplätze außer Reichweite sind, eine beherzte Partie. „Wir haben nie ein Problem mit der Einstellung, wir sind immer extrem motiviert.“ Auf der anderen Seite stand ein Verein mitten im Abstiegskampf. „Wenn man gegen eine Mannschaft spielt, die um den Klassenerhalt kämpft, ist es immer ein bisschen unangenehm.“ Doch der Mannschaft gelang es trotzdem, eine konzentrierte Leistung abzuliefern, mit der sie nun den dritten Tabellenplatz fixieren konnte. Nun gilt es noch eine letzte konzentrierte Leistung in den nächsten Runden abzuliefern, ehe die wohlverdiente Sommerpause wartet.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.