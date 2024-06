10 Ebreichsdorfer feiern in Bisamberg souveränen 4:1-Sieg

Spielberichte

In einem Duell der 28. Runde der 2. Landesliga Ost zwischen dem 1. FC Bisamberg und dem ASK Ebreichsdorf setzte sich der Arbeitersportklub mit einem deutlichen 4:1-Sieg durch. Das Spiel begann mit einer frühen Führung der Hausherren, doch die Ebreichsdorfer zeigten am Dienstagabend eine beeindruckende Leistung und drehten das Spiel zu ihren Gunsten. Trotz eines Platzverweises behielten die dezimierten Gäste am Ende klar die Oberhand.

Hausherren mit Blitzstart

Beide Mannschaften gingen hochmotiviert ins Spiel. Bereits in der 10. Minute konnten die Bisamberger jubeln. Nach einem schnellen Angriff erzielte der 1. FC durch David Oismüller das 1:0. Dieser Treffer brachte die Gastgeber in eine komfortable Position, und die heimischen Fans hofften auf einen erfolgreichen Abend für ihr Team.

Doch die Freude der Hausherren währte nicht lange. In der 29. Minute schlugen die Ebreichsdorfer zurück und glichen durch Markus Pavis zum 1:1 aus. Die Gäste verspürten nun Rückenwind und begannen, das Spielgeschehen mehr und mehr zu kontrollieren. Bis zur Halbzeitpause blieb es jedoch beim 1:1.

Gäste drehen Spiel - ASK nur noch zu zehnt

In der zweiten Halbzeit zeigte sich der ASK von seiner besten Seite. In der 60. Minute gelang es den Gästen, das Spiel zu drehen. Mit einem präzisen Schuss stellte Nikola Zivotic auf 1:2. Doch kurz danach waren die Ebreichsdorfer nur noch zu zehnt - Torschütze Pavic sah die Ampelkarte und musste den Platz verlassen. Die Gäste ließen sich davon aber nicht beirren, erhöhten in der 68. Minute durch Mario Juric auf 1:3 und hatten Spiel und Gegner im Griff. In der Schlussminute schlugen die zehn Ebreichsdorfer noch einmal zu - Patrick Haas war es, der den 1:4-Endstand besiegelte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Christian Haas II (5920 Bonuspunkte)

