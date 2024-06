5:0! SC Wolkersdorf fertigt Bisamberg ab

Spielberichte

Der SC Wolkersdorf zeigte in der 29. Runde der 2. Landesliga Ost eine beeindruckende Leistung und besiegte den 1. FC Bisamberg souverän mit 5:0. Die Hausherren feierten den 17. Saisonsieg, während die Bisamberger im Frühjahr zum neunten Mal mit leeren Händen dastanden.

Hausherren mit Blitzstart

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo und der SC Wolkersdorf setzte Bisamberg sofort unter Druck. Bereits in der 4. Minute gelang den Gastgebern der Führungstreffer. Ein schneller Angriff über die rechte Seite führte zu einer präzisen Flanke in den Strafraum, die von Oliver Ifkovits eiskalt verwandelt wurde.

Die Gäste versuchten, sich von dem frühen Rückstand zu erholen, fanden jedoch kaum ein Mittel gegen die kompakte Wolkersdorfer Defensive. Stattdessen setzte der Sportclub Wolkersdorf weiter auf Offensive und wurde in der 27. Minute erneut belohnt. Mit einem präzisen Schuss von der Strafraumgrenze erhöhte Marcel Bleyer auf 2:0. Mit diesem Stand ging es in die Halbzeitpause.

Wolkersdorfer Dominanz auch in der zweiten Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff zeigte sich schnell, dass die Wolkersdorfer nichts anbrennen lassen wollten. Nur drei Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit fiel das nächste Tor. Ein hervorragend herausgespielter Angriff über die linke Seite führte zu einem präzisen Pass in die Mitte, der von Emanuel Rajdl mühelos zum 3:0 verwandelt wurde. Der 1. FC Bisamberg hatte auch weiterhin Mühe, sich aus der Umklammerung der Heimischen zu befreien.

In der 61. Minute setzte Wolkersdorf seine beeindruckende Vorstellung fort. Ein erneut mustergültig vorgetragener Angriff führte durch Ahmed El Dib zum 4:0. Die Fans der Wolkersdorfer waren außer sich vor Freude, während die Bisamberger resigniert schienen und kaum noch Gegenwehr leisteten. Der Bisamberger Trainer, Sascha Pichler, konnte seiner Mannschaft an der Seitenlinie nur wenig helfen. Die Gastgeber ließen auch in den letzten Minuten der Partie nicht nach. Kurz vor dem Abpfiff gelang Thomas Petronczki weiterer Treffer zum 5:0.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Christian Haas II (6000 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Christian Haas II mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.