SC Brunn/Geb. schickt Mannersdorf mit 6:0-Packung auf den Heimweg

Spielberichte

In der 29. Runde der 2. Landesliga Ost setzte sich der SC Brunn/Geb. mit einem überzeugenden 6:0-Sieg gegen den ASK Mannersdorf durch. Bereits in der ersten Halbzeit dominierten die Brunner das Geschehen und gingen mit einer komfortablen 3:0-Führung in die Pause. In der zweiten Halbzeit ließ der Sportclub nichts anbrennen und machte das halbe Dutzend voll.

Früher Brunner Doppelschlag

Der SC Brunn legte gleich zu Beginn ein hohes Tempo vor. Bereits in der 5. Minute eröffnete Klemens Obitsch den Torreigen mit einem eleganten Lupfer über den gegnerischen Torwart Dau. Nur drei Minuten später verwandelte Ronald Datler einen Elfmeter sicher zum 2:0, nachdem Habula im Strafraum zu spät gekommen war und ein Foul verursacht hatte.

Mannersdorf versuchte in dieser Phase, sich defensiv zu stabilisieren und kam in der 12. Minute durch eine gute Flanke von Eichler zu einer ersten Halbchance, doch die Brunner Verteidigung klärte die Situation. In der 14. Minute hätte der SC beinahe erneut getroffen, als ein Pressball an die Latte ging und Dau den Nachschuss klären konnte.

Die Überlegenheit der Brunner setzte sich fort, und in der 43. Minute erhöhte Christoph Lorinson nach einem präzisen Schuss ins kurze Eck auf 3:0. Bis zur Halbzeit blieb es bei diesem Spielstand, obwohl beide Teams phasenweise zerfahren wirkten und klare Strafraumszenen Mangelware blieben.

Hausherren machen halbes Dutzend voll

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, setzte der SC Brunn sein druckvolles Spiel fort. In der 48. Minute gelang Julian Uhlig das 4:0, nachdem er zentral durch die Abwehrreihe der Mannersdorfer marschiert war und den Ball ins Netz schob. Sein Bruder Florian Uhlig legte in der 53. Minute mit einem weiteren Treffer zum 5:0 nach, als er erneut die Defensive der Gäste überwand.

Mannersdorf zeigte zwar in der Folgezeit etwas mehr Gegenwehr und versuchte, in der Offensive Nadelstiche zu setzen, doch wirklich gefährlich wurde der ASK kaum. Ein Eckball, den Rogic an die Latte setzte, war eine der wenigen Chancen der Mannersdorfer.

Der SC hingegen blieb weiterhin gefährlich. In der 55. Minute machte Matthias Nemetz das halbe Dutzend voll, als er den Ball souverän im Tor unterbrachte. Auch in der Schlussphase dominierten die Brunner, obwohl das Tempo etwas nachließ und die Mannersdorfer versuchten, Schadensbegrenzung zu betreiben. Das Spiel endete nach 94 Minuten mit einem hochverdienten 6:0-Kantersieg des SC Brunn/Geb.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Johannes Horvath (12204 Bonuspunkte)

2. Landesliga Ost: Brunn/Geb. : Mannersdorf - 6:0 (3:0)

55 Matthias Nemetz 6:0

53 Florian Uhlig 5:0

48 Julian Uhlig 4:0

43 Christoph Lorinson 3:0

8 Ronald Datler 2:0

5 Klemens Obitsch 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Johannes Horvath mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.