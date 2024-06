1:1! Trotz Punktgewinn in Unterzahl wird ASK Bad Vöslau "Rote Laterne" nicht los

Spielberichte

Details Samstag, 15. Juni 2024 19:46

Ein hart umkämpftes Spiel zum Saisonausklang der 2. Landesliga Ost zwischen dem ASK Bad Vöslau und dem FC spusu Mistelbach endete mit einem 1:1-Unentschieden. Obwohl das Schlusslicht in der zweiten Halbzeit lange in Unterzahl agieren musste, einen Punkt aber ins trockene brachte, wurde der ASK die "Rote Laterne" nicht los.

Ausgeglichene, aber ereignisarme erste Halbzeit

Die Gäste, die in grünen Trikots aufliefen, setzten von Anfang an auf offensive Akzente. Bereits in der vierten Minute kam der FC zur ersten Ecke, die jedoch nichts einbrachte. Die Vöslauer, die in dunkelblauen Dressen spielten, zeigten sich ebenfalls kämpferisch und hatten in der 13. Minute ihren ersten Corner, der aber ebenfalls ohne Erfolg blieb.

Die erste Halbzeit verlief insgesamt recht ereignislos. Beide Mannschaften hatten Schwierigkeiten, klare Torchancen zu kreieren. Der Nachzügler kam durch Stefan Rauch zu zwei Torabschlüssen, die jedoch nicht von Erfolg gekrönt waren. Die Mistelbacher hatten in der 45. Minute eine vielversprechende Freistoßchance, die jedoch in den Armen von ASK-Schlussmann Markus Zach endete. So ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Hausherren nach Ausgleich nur noch zu zehnt

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag für den FC Mistelbach. In der 47. Minute nutzte Patrick Krammer eine unübersichtliche Situation im Strafraum der Heimischen und brachte die Gäste in Führung. Die Vöslauer ließen sich jedoch nicht entmutigen und versuchten, den Ausgleich zu erzielen. In der 54. Minute gab es dann einen Elfmeter für die Mistelbacher nach einem Handspiel. Krammer trat an, doch Vöslau-Torwart Zach erriet die Ecke und parierte den Strafstoß, was die Hoffnung der Hausherren am Leben hielt.

Diese Hoffnung wurde in der 65. Minute Realität, als Hüseyin Akyildiz mit Hilfe von Gästegoalie Richard Rickl und eines Mistelbacher Verteidigers zum 1:1 ausgleichen konnte. Die Vöslauer kämpften nun um jeden Ball und versuchten, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden. Doch wenige Minuten später musste Ozan Aydin nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz, was die Heimischen in Unterzahl brachte.

Trotz der numerischen Unterlegenheit gelang es dem Arbeitersportklub, das Unentschieden über die Zeit zu retten. Schiedsrichter Busch ließ fünf Minuten nachspielen, in denen beide Teams noch einmal alles gaben, aber kein weiteres Tor fiel. So endete die Partie nach 93 Minuten mit einem gerechten 1:1-Unentschieden.

2. Landesliga Ost: Bad Vöslau : Mistelbach - 1:1 (0:0)

65 Hüseyin Akyildiz 1:1

47 Patrick Krammer 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Bernhard Leitgeber mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

