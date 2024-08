2:0-Heimsieg! ASK Ebreichsdorf mit erfolgreichem Saisonstart

Spielberichte

Der ASK Ebreichsdorf konnte im ersten Saisonspiel der 2. Landesliga Ost einen verdienten 2:0-Sieg gegen den SC Hirschwang einfahren. In einer spannenden Partie, die von intensiven Zweikämpfen und einigen Hochkarätern geprägt war, setzten sich die Hausherren durch Tore von Maximilian Balzer und Daniel Hautzinger durch. Obwohl die Gäste aus Hirschwang beherzt kämpften, konnten sie die Niederlage nicht abwenden.

Intensive erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einer hohen Intensität, und die Ebreichsdorfer übernahmen schnell die Kontrolle. Bereits in der sechsten Minute hatten sie ihren ersten Eckball, der jedoch nichts Zählbares einbrachte. In der 13. Minute gab es eine weitere Ecke für den ASK, aber auch diese brachte nicht den gewünschten Erfolg.

Die Hirschwanger standen tief und lauerten auf Konter, was sich in der 32. Minute beinahe auszahlte. Hassan Duman traf nach einem schnellen Gegenangriff nur die Latte. Kurz zuvor war ein Tor der Ebreichsdorfer wegen Abseits aberkannt worden. Der ASK Ebreichsdorf setzte seinen Druck fort und wurde schließlich in der 45. Minute belohnt. Maximilian Balzer erzielte das 1:0 aus einem Gewühl im Strafraum heraus.

Hautzinger macht Sack zu

Die zweite Halbzeit begann ohne Wechsel und beide Teams gingen unverändert in die zweite Spielhälfte. Die Hausherren blieben weiterhin am Drücker, und in der 54. Minute fiel das zweite Tor. Daniel Hautzinger nutzte ein Durcheinander im Strafraum der Hirschwanger und stellte auf 2:0 für den ASK.

Die Gäste mussten nun ihre Defensive öffnen, um noch einmal zurückzukommen. Doch trotz ihrer Bemühungen und eines Lattenstreifschusses der Ebreichsdorfer in der 68. Minute konnten sie den Anschlusstreffer nicht erzielen. In der 80. Minute hatten die Heimischen Fans den Torschrei auf den Lippen, doch ein Hirschwanger Verteidiger kratzte den Ball von der Linie. Die Partie endete schließlich nach 90 Minuten und der ASK Ebreichsdorf konnte einen verdienten 2:0-Sieg zum Saisonauftakt feiern. Die Mannschaft zeigte trotz vieler neuer Spieler eine starke Teamleistung.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Bernhard Leitgeber (19303 Bonuspunkte)

2. Landesliga Ost: Ebreichsdorf : Hirschwang - 2:0 (1:0)

54 Daniel Hautzinger 2:0

45 Maximilian Balzer 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Bernhard Leitgeber mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.