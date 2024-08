Spannendes Remis zwischen der SG Bad Vöslau/Kottingbrunn und Obergänserndorf

Spielberichte

In einem packenden Duell der 2. Landesliga Ost (NÖ) trennten sich die SG Bad Vöslau/Kottingbrunn und Obergänserndorf mit einem 2:2-Unentschieden. Die Partie, die am Freitagabend ausgetragen wurde, bot den Zuschauern zahlreiche spannende Momente und zwei Mannschaften, die sich nichts schenkten. Am Ende stand ein gerechtes Unentschieden, bei dem beide Teams ihre Qualitäten unter Beweis stellten.

Frühe Führung für Obergänserndorf

Das Spiel begann um 20:00 Uhr und bereits in der Anfangsphase war klar, dass beide Mannschaften auf Sieg spielen wollten. Die Obergänserndorfer erwischten den besseren Start und gingen in der 23. Minute in Führung. Mario Cvrcek nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Vöslauer und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung.

Die SG Bad Vöslau/Kottingbrunn zeigte sich jedoch unbeeindruckt von dem frühen Rückstand und kämpfte sich zurück ins Spiel. Kurz vor der Halbzeitpause wurde ihr Einsatz belohnt. In der 43. Minute war es Gino Linhart, der nach einem Elfmeter den Ball zum 1:1-Ausgleich ins Netz beförderte. Mit diesem Ergebnis gingen beide Teams in die Halbzeitpause.

Führung und erneuter Ausgleich

Die zweite Halbzeit begann genauso temporeich wie die erste. Die Vöslauer kamen hochmotiviert aus der Kabine und legten sofort nach. Erneut war es Gino Linhart, der in der 48. Minute traf und sein Team mit 2:1 in Führung brachte. Mit diesem Treffer drehte Linhart nicht nur das Spiel, sondern sorgte auch für euphorischen Jubel bei den Heimfans.

Obergänserndorf war jedoch nicht bereit, sich geschlagen zu geben. Die Gäste drängten auf den Ausgleich und erhöhten den Druck auf die Abwehr der SG Bad Vöslau/Kottingbrunn. In der 70. Minute zahlte sich ihre Hartnäckigkeit aus. Samir Mujic war zur Stelle und erzielte den vielumjubelten Ausgleich zum 2:2. Mujic nutzte dabei eine Lücke in der Abwehr und schloss souverän ab.

In den verbleibenden 20 Minuten entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Mannschaften noch Chancen auf den Sieg hatten. Die Defensivreihen standen jedoch sicher und ließen keine weiteren Tore zu. Somit endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem leistungsgerechten 2:2-Unentschieden.

Das Ergebnis zeigt, wie ausgeglichen die 2. Landesliga Ost (NÖ) in dieser Saison sein kann. Beide Mannschaften bewiesen Moral und Kampfgeist, was den Zuschauern ein spannendes Fußballspiel bescherte. Die SG Bad Vöslau/Kottingbrunn und Obergänserndorf trennten sich letztlich mit einem verdienten Punktgewinn für beide Seiten.

2. Landesliga Ost: Bad Vöslau/Kottingbrunn : Oberg.dorf - 2:2 (1:1)

70 Samir Mujic 2:2

48 Gino Linhart 2:1

43 Gino Linhart 1:1

23 Mario Cvrcek 0:1

