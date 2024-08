Drama in der 2. Landesliga Ost: SV Horn Amateure gewinnen torreiches Duell gegen 1. FC Bisamberg

Spielberichte

Details Samstag, 10. August 2024 10:32

In einer mitreißenden Partie in der 2. Landesliga Ost setzte sich der SV Horn Amateure knapp mit 5:4 gegen den 1. FC Bisamberg durch. Beide Mannschaften zeigten sich äußerst torhungrig und boten den 122 Zuschauern ein spektakuläres Spiel. Bereits zur Halbzeit stand es 2:2, doch das furiose Hin und Her setzte sich auch in der zweiten Hälfte fort, wobei die Horner am Ende das glücklichere Team waren.

Ein Blitzstart und ein packendes erstes Halbzeit

Das Spiel begann gleich mit einem Paukenschlag. Kaum war der Anpfiff ertönt, da schlug der 1. FC Bisamberg schon zu. Ergün Özel brachte die Gastgeber bereits in der 2. Minute per Strafstoß mit 1:0 in Führung. Der schnelle Führungstreffer schien die Bisamberger zu beflügeln, und in der 33. Minute baute Jonas Barta den Vorsprung auf 2:0 aus. Die Bisamberger waren zu diesem Zeitpunkt die dominierende Mannschaft und spielten sich immer wieder gefährlich in den Strafraum der Horner.

Doch der SV Horn Amateure ließ sich von dem Rückstand nicht entmutigen und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 40. Minute erzielte Matija Milosavljevic aus einem Freistoß den Anschlusstreffer zum 2:1. Nur fünf Minuten später, kurz vor dem Pausenpfiff, gelang Oliver Tarko der Ausgleich zum 2:2. Damit war klar, dass die Zuschauer sich auf eine spannende zweite Halbzeit freuen konnten.

Spannung und Tore bis zur letzten Minute

Die zweite Hälfte begann so aufregend, wie die erste aufgehört hatte. Bereits in der 51. Minute brachte Luka Popovic den SV Horn Amateure erstmals in Führung. Mit dem Tor zum 2:3 schien sich das Blatt zugunsten der Horner zu wenden. Doch der 1. FC Bisamberg ließ sich davon nicht beeindrucken und schlug in der 67. Minute durch Anton Berisha zurück. Das Spiel war wieder ausgeglichen, und die Spannung nahm ihren Lauf.

Der erneute Ausgleich gab den Bisambergern Auftrieb, und in der 76. Minute war es wieder Jonas Barta, der seine Mannschaft mit seinem zweiten Tor des Tages erneut in Führung brachte. Mit dem 4:3 sah es kurzzeitig so aus, als könnte der 1. FC Bisamberg das Spiel für sich entscheiden. Doch die Horner hatten noch eine Antwort parat.

In der 80. Minute erzielte Aldin Idrizi den erneuten Ausgleich für den SV Horn Amateure. Die Partie war an Dramatik kaum zu überbieten, und die Spannung blieb bis zur letzten Minute erhalten. In der 93. Minute gelang Fabian Huschka der entscheidende Treffer zum 4:5. Mit diesem Last-Minute-Tor sicherten sich die Horner den Sieg in einem äußerst unterhaltsamen Spiel.

Nach 94 Minuten endete das Spiel mit einem 4:5 für den SV Horn Amateure, die sich somit in einem denkwürdigen Match gegen den 1. FC Bisamberg durchsetzen konnten. Beide Teams zeigten eine beeindruckende Offensivleistung und boten den Zuschauern ein Spektakel, das ihnen sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird.

2. Landesliga Ost: Bisamberg : Horn Amateure - 4:5 (2:2)

93 Fabian Huschka 4:5

80 Aldin Idrizi 4:4

76 Jonas Barta 4:3

67 Anton Berisha 3:3

51 Luka Popovic 2:3

46 Oliver Tarko 2:2

40 Matija Milosavljevic 2:1

33 Jonas Barta 2:0

2 Ergün Özel 1:0

Details

