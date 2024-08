SC Brunn/Geb. besiegt FC Mistelbach mit 2:0: Ein gelungener Saisonstart

Spielberichte

Details Samstag, 10. August 2024 10:42

Der SC Brunn/Geb. eröffnete die Saison der 2. Landesliga Ost (NÖ) mit einem verdienten 2:0-Heimsieg gegen den FC Mistelbach. In einem spannenden Match, das von Anfang an von intensiven Zweikämpfen und strategischen Manövern geprägt war, konnten sich die Brunner vor 135 Zuschauern letztlich durchsetzen. Mario Guttmann und David Würfel trugen sich als Torschützen in die Liste ein und sorgten für den perfekten Auftakt in die neue Spielzeit.

Erste Halbzeit: Ein frühes Tor für die Gastgeber

Mit dem Anpfiff um 20:00 Uhr begann das Spiel zwischen dem SC Brunn/Geb. und dem FC Mistelbach. Die Gastgeber zeigten sich von Beginn an hochmotiviert und setzten die Mistelbacher früh unter Druck. Bereits in der Anfangsphase war zu spüren, dass die Brunner fest entschlossen waren, die ersten drei Punkte der Saison zu holen.

In der 35. Spielminute zahlten sich die Bemühungen des Sportclub Brunn/Gebirge schließlich aus. Mario Guttmann, der an diesem Abend eine herausragende Leistung zeigte, brachte die Heimmannschaft mit einem präzisen Schuss in Führung. Der Jubel im Lager der Brunner war groß, während die Mistelbacher sichtlich geschockt wirkten. Trotz einiger Versuche der Gäste, den Ausgleich zu erzielen, ging der SC Brunn/Geb. mit einer 1:0-Führung in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Entscheidung durch David Würfel

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Brunner die dominierende Mannschaft. Sie kontrollierten das Spielgeschehen und ließen dem FC Mistelbach kaum Raum zur Entfaltung. Die Defensive des SC Brunn/Geb. stand sicher und ließ keine nennenswerten Torchancen der Gäste zu. Die Mistelbacher fanden einfach kein Mittel, um die Abwehrreihen der Brunner zu durchbrechen.

In der 73. Minute fiel dann die Vorentscheidung: David Würfel setzte sich gegen mehrere Verteidiger durch und verwandelte eiskalt zum 2:0. Mit diesem Treffer sorgte Würfel für klare Verhältnisse und belohnte sich und sein Team für die kontinuierlichen Offensivbemühungen. Der FC Mistelbach war nun endgültig geschlagen und konnte dem Spiel keine Wendung mehr geben.

In den letzten Minuten der Partie versuchten die Gäste zwar noch einmal, den Anschluss zu finden, doch die Brunner ließen nichts mehr anbrennen. Die Defensive blieb aufmerksam und konnte sämtliche Angriffsversuche der Mistelbacher erfolgreich abwehren. Schließlich beendete der Schiedsrichter das Spiel.

Mit diesem 2:0-Erfolg startet der SC Brunn/Geb. optimal in die neue Saison der 2. Landesliga Ost (NÖ). Der verdiente Sieg gegen den FC Mistelbach zeigt, dass die Brunner gut vorbereitet sind und in dieser Spielzeit sicherlich ein ernstzunehmender Gegner für die anderen Teams der Liga sein werden. Die Fans des Sportclub Brunn/Gebirge dürfen sich auf eine spannende Saison freuen.

2. Landesliga Ost: Brunn/Geb. : Mistelbach - 2:0 (1:0)

73 David Würfel 2:0

35 Mario Guttmann 1:0

