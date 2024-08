SV Langenlebarn dominiert gegen ASV Vösendorf: 6:0-Kantersieg

Spielberichte

Details Samstag, 10. August 2024 10:53

Ein beeindruckendes Spiel bot der SV Langenlebarn gegen den ASV Vösendorf in der 1. Runde der 2. Landesliga Ost (NÖ). Mit einem Endstand von 6:0 zeigte der Sportverein Langenlebarn seine Überlegenheit auf dem Platz und ließ den Gästen vor etwas mehr als 200 Zuschauern keine Chance. Schon zur Halbzeit stand es 5:0, und die Dominanz der Hausherren war über die gesamte Spielzeit hinweg ungebrochen.

Blitzstart und frühe Führung

Kaum war das Spiel angepfiffen, zeigte der SV Langenlebarn seine Entschlossenheit. Bereits in der 21. Minute gelang Michael Buchinger der Führungstreffer zum 1:0 für die Gastgeber. Ein präziser Schuss ließ dem Torhüter des ASV Vösendorf keine Abwehrchance und setzte den Grundstein für das Torfestival des Abends.

Nur 14 Minuten später erhöhte Florian Slama auf 2:0. Er nutzte eine Unachtsamkeit in der Vösendorfer Abwehr und netzte souverän ein. Das Team des Sportvereins Langenlebarn präsentierte sich äußerst effizient und spielte sich zunehmend in einen Rausch.

Torflut vor der Halbzeit

Zwischen der 35. und der 45. Minute folgte eine regelrechte Torflut. Florian Slama schnürte in der 41. Minute einen Doppelpack und stellte damit das Ergebnis auf 3:0. Das Zusammenspiel innerhalb des Teams des SV Langenlebarn funktionierte perfekt, und die Abwehr der Vösendorfer wirkte mehr und mehr überfordert.

Gregor Waiss trug sich ebenfalls in die Torschützenliste ein und markierte in der 44. Minute das 4:0. Waiss' Treffer war ein schöner Abschluss einer gelungenen Kombination, die die gegnerische Verteidigung ins Leere laufen ließ.

Den Schlusspunkt der ersten Halbzeit setzte Florian Himler, der in der 45. Minute das 5:0 erzielte. Mit diesem Treffer war die Partie praktisch entschieden, und der SV Langenlebarn konnte beruhigt in die Pause gehen, während der ASV Vösendorf bereits deutlich zurücklag.

Klare Überlegenheit auch in Hälfte zwei

Nach dem Seitenwechsel nahm der SV Langenlebarn etwas den Fuß vom Gas, ohne jedoch die Kontrolle über das Spiel zu verlieren. Die Gäste aus Vösendorf fanden auch in der zweiten Halbzeit keine Mittel, um den Spielfluss des Sportvereins Langenlebarn zu unterbrechen oder selbst gefährliche Akzente zu setzen.

In der 60. Minute machte Florian Slama schließlich seinen Hattrick perfekt und erhöhte durch einen Strafstoß auf 6:0. Slama avancierte damit zum Mann des Abends, der seine herausragende Leistung mit drei Treffern krönte. Auch in der Schlussphase blieb der SV Langenlebarn dominant, während die Vösendorfer sich in ihr Schicksal fügten und das Spielgeschehen nur noch passiv begleiteten.

Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute stand der klare 6:0-Erfolg des SV Langenlebarn fest. Der Arbeitersportverein Vösendorf musste sich einer übermächtigen Heimmannschaft geschlagen geben, die ihre Ambitionen für die Saison deutlich unterstrichen hat. Die Dominanz des SV Langenlebarn und die beeindruckende Torausbeute werden sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben.

2. Landesliga Ost: Langenlebarn : Vösendorf - 6:0 (5:0)

60 Florian Slama 6:0

47 Florian Himler 5:0

44 Gregor Waiss 4:0

41 Florian Slama 3:0

35 Florian Slama 2:0

21 Michael Buchinger 1:0

