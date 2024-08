SC Wolkersdorf siegt knapp gegen den FC Neudorf

Spielberichte

Details Samstag, 10. August 2024 11:11

Im spannenden Auftaktspiel der 2. Landesliga Ost trafen der FC Neudorf und der SC Wolkersdorf aufeinander. Nach einer intensiven Begegnung vor 600 Zuschauern, konnten die Wolkersdorfer mit einem knappen 1:0-Sieg das Spielfeld verlassen. Der entscheidende Treffer fiel direkt nach dem Wiederanpfiff der zweiten Halbzeit, als Oliver Wieneritsch den Ball im Netz unterbrachte.

Eine torlose erste Halbzeit

Das Spiel begann um 20:00 Uhr und bereits in der Anfangsphase zeichnete sich ab, dass beide Teams entschlossen waren, die Oberhand zu gewinnen. Der FC Neudorf zeigte sich von Beginn an kampfbereit und versuchte, durch schnelles Umschaltspiel Akzente zu setzen. Die Wolkersdorfer ihrerseits agierten defensiv stabil und suchten immer wieder nach Möglichkeiten, durch Konter gefährlich zu werden.

In der ersten Halbzeit gab es wenige klare Torchancen, da beide Abwehrreihen hervorragend arbeiteten und kaum Raum für die Offensiven ließen. Die beste Möglichkeit für die Neudorfer ergab sich in der 22. Minute, als ein Distanzschuss knapp am rechten Pfosten vorbeistrich. Auch der Sportclub Wolkersdorf hatte seine Momente, vor allem durch schnelle Vorstöße über die Flügel, doch die Abwehr des FC Neudorf blieb aufmerksam.

Mit einem 0:0 gingen beide Mannschaften in die Halbzeitpause, und es war klar, dass die Entscheidung in der zweiten Spielhälfte fallen würde.

Entscheidung kurz nach Wiederanpfiff

Kaum hatten die Spieler wieder das Feld betreten, fiel bereits das entscheidende Tor. In der 46. Minute gelang es Oliver Wieneritsch, nach einem präzisen Zuspiel in den Strafraum, den Ball gekonnt an dem Torhüter des Fußballklubs Neudorf vorbei zu platzieren. Dieses frühe Tor in der zweiten Halbzeit stellte den Spielverlauf komplett auf den Kopf und setzte die Neudorfer unter enormen Druck.

Der FC Neudorf versuchte, schnell zu reagieren und startete eine Reihe von Angriffen, um den Rückstand auszugleichen. In der 60. Minute bot sich eine hervorragende Möglichkeit, als ein Kopfball nach einer Ecke nur knapp über die Latte flog. Auch in der 78. Minute hatten die Neudorfer Pech, als ein Schuss aus kurzer Distanz von einem Verteidiger der Wolkersdorfer auf der Linie geklärt wurde.

Der SC Wolkersdorf verlegte sich zunehmend auf die Defensive und lauerte auf Konter, um den Vorsprung auszubauen. Einige Male kamen sie dem zweiten Tor gefährlich nahe, doch der Schlussmann des FC Neudorf zeigte sich in Bestform und verhinderte einen weiteren Treffer. Die letzten Minuten waren von intensiven Zweikämpfen und verzweifelten Angriffsbemühungen des FC Neudorf geprägt.

Als der Schiedsrichter nach 95 Minuten das Spiel beendete, jubelten die Wolkersdorfer über ihren knappen 1:0-Sieg. Es war ein hart umkämpftes Spiel, das letztlich durch einen einzigen Moment entschieden wurde.

2. Landesliga Ost: FC Neudorf : Wolkersdorf - 0:1 (0:0)

46 Oliver Wieneritsch 0:1

